Cartas de los lectores

En la buena senda

Hay dos iniciativas que celebro: la desburocratización y agilización de la Aduana, bajando los costos de trámites, y la aprobación de sociedades por acciones simplificadas, que buscan bajar a un día los trámites para abrir una empresa. También son necesarias muchas otras para mejorar nuestra calidad de vida, bajar el costo argentino y hacer que el Estado esté al servicio de los argentinos y no al revés, como ha sido siempre, lo cual lleva al desaliento y a la corrupción. Sigamos en esta senda, por favor.

Damián Donnelly

Para salvar más vidas

Parece casi un absurdo que sea necesaria una marcha, o varias, para solicitar el derecho a estar vivas. Y más absurdo aún cuando bajo la consigna #NiUnaMenos se dispara, casi como amenaza, otra: "por el derecho al aborto legal seguro y gratuito". Parece haber una falta de comprensión en cuanto a los límites entre lo propio y lo ajeno, el propio cuerpo y el engendrado, el derecho a quitar la vida del otro. Podría decirse que parte de las consignas gritadas con euforia durante estas marchas carecen de fundamento o caen en una peligrosa contradicción. De no ser así, y en caso de medirse con diferentes varas acorde al género y la conveniencia, estas consignas se vuelven tristemente hipócritas. "Ni un ser humano menos" sería una convocatoria más apropiada en una sociedad golpeada por una educación ausente, una pobreza extrema y la desidia. Entonces, tal vez, podamos salvar más vidas, sin importar género ni edad y sin acusar a tal o cual grupo de una realidad que creamos entre todos, haciendo o dejando hacer.

Karina Zerillo Cazzaro

Too much

Soy profesora de inglés, esta semana di una clase sobre el uso de "¿how much? o how many?" Para preguntar sobre cantidades, recurrí a un elemento didáctico que surgió de leer una nota publicada en el diario Puntal, de Río Cuarto. En la tapa se veía la foto de una cisterna volteada con leche derramada por un anegado camino rural de Arias, Córdoba. Pregunté a los alumnos si sabían cuánta leche o cuántos litros se perdieron cuando el tractorista, por los caminos inundados, se empantanó y luego volcó. Nada menos que 20.000 litros. Luego les acoté que esa cisterna de leche pertenece a mi propia empresa familiar. Leche que ni siquiera se puede donar. Soy docente y disfruto de mi trabajo, a pesar del 10% de aumento salarial acordado. Pero también, como productores, apostamos a la lechería, aunque las ganancias sean menores que la agricultura. Apostamos a que unos 30 asalariados se beneficien de esta producción. La leche fresca necesita llegar a su destino. Los caminos lo impiden. Pregunto, ¿cuántos de los impuestos recaudados se destinan al mantenimiento de las rutas?

Con o sin cambio climático, señor gobernador de Córdoba, director de Vialidad Nacional, Consorcio Caminero e intendente Calcagno, de Arias, no queden empantanados. "A las obras" por favor. Las vacas no hacen piquetes y los productores ya hemos aportado too much.

Catalina Clough de Marsal

Realismo mágico

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó una ley, promulgada por el Ejecutivo, en la que sostiene una cifra (de desaparecidos) que no se encuentra acreditada fehacientemente por ningún medio de prueba. Esto me recuerda a los casos de realismo mágico de Gabriel García Márquez, como aquel decreto que dictó un presidente latinoamericano acorralado por una epidemia que asoló su país y dispuso el cese de ésta en todo el territorio a partir de las 0 hora del día siguiente.

Francisco F. Miguens

Salvadores

El 27 de mayo, a las 23.30 aproximadamente, tuvimos un percance con nuestro auto en la avenida Perón a la altura de la localidad de Benavídez (provincia de Buenos Aires), cuando transitábamos por una parte de esa arteria que se encuentra en total reparación. Una rueda del coche quedó atrapada en un pozo, por lo que resultó imposible continuar la marcha. Providencialmente pasó por allí un patrullero perteneciente a la policía provincial, conducido por el efectivo Gabriel Bazán, quien se detuvo junto a nuestro auto y solucionó el problema solicitando telefónicamente el envío de una grúa al lugar. El conductor del patrullero se quedó con nosotros haciéndonos compañía y proporcionándonos seguridad e iluminación, hasta que arribó la grúa. Sus ocupantes, en dos rápidas maniobras, pusieron nuestro auto en condiciones de continuar la marcha. Ofrecimos abonar el costo del traslado de la grúa, pero no nos fue aceptado.

Por todo ello queremos felicitar al efectivo Bazán por su buena predisposición y eficiente desempeño, y a los operadores de la grúa salvadora, cuyos nombres no pudimos conocer. Ojalá todos ellos puedan leer estas líneas.

Blanca Silva Garretón

Gripe y vacaciones

A pesar de que muchos han recibido la vacuna, niños, adultos y ancianos siguen sufriendo cuadros gripales, lo que les impide ir a sus trabajos o a la escuela. Para prevenir más contagios, ¿no sería conveniente alargar las vacaciones de invierno y reducir las de verano?

Carmen María Pombo

Teléfono bloqueado

Desde el 5 de mayo mi teléfono de línea, de la compañía Telefónica, sufre fortísimas "frituras". Ya han venido los técnicos cuatro veces, cambiaron cables y de las tres bocas que tengo en mi departamento dejaron una sola, con el argumento de que querían probar si el inconveniente persistía. No sólo persiste, sino que ahora desde hace varios días no puedo hacer llamadas. El teléfono está bloqueado. Y como estoy al día con los pagos, no hay explicación.

Además, pedí una retribución económica por el perjuicio causado y me fue negado. Aducen que esto sólo se hace si no tuviera línea. Es inexacto, en el Enacom, donde hice la denuncia, me informaron que me corresponde un resarcimiento monetario.

Julio Orione

