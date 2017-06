Según Luis Novaresio, los periodistas "estamos siendo benévolos" con el gobierno de Mauricio Macri

El periodista y conductor se refirió a la actualidad política de la Argentina en Terapia de Noticias por LN+

"Estamos siendo benévolos", lanzó el periodista y conductor Luis Novaresio sobre la relación del periodismo con el gobierno de Mauricio Macri . En su visita al programa Terapia de Noticias emitido por LN +, el moderador del último debate presidencial se refirió a la actualidad política Argentina y remarcó su posición dentro de la conocida grieta. "Vengo a hacer la anti grieta, los periodistas tenemos que apartarnos de la grietas, somos artífices de lo que cubre a la grieta", dijo frente al panel.

"Hay un cambio sustancial de quienes ocupan hoy las instituciones al periodismo", reflexionó Novaresio. "Salimos del desprecio y de una vocación autocrática que encontraba como uno de sus enemigos al periodismo, a un gobierno que tiene muchas mejores formas", añadió el periodista al comparar el ejercicio de la profesión durante el kirchnerismo y el macrismo. "El gobierno anterior tenía una vocación autocrática y montó una estructura de saqueo de los bienes del Estado en provecho propio, esa es mi posición de qué es el kirchnerismo", sentenció Novaresio y sobre el gobierno de Macri, apuntó: "Estamos siendo benévolos [con el gobierno de Mauricio Macri]" .

"Cuando instalás la grieta es mucho más cómodo que pensar. Si somos funcionales a eso alentamos a que no se pueda discutir una cuestión", dijo el periodista y recordó: "Hemos tenido [en su programa, Debo decir] un ex ministro que no se quiso sentar en el living porque estaba Margarita Barrientos... nunca estuvieron acostumbrados al debate".

Frente a la anécdota, el conductor de Terapia de Noticias Diego Sehinkman deslizó el nombre del ex ministro de Economía Axel Kicillof. Como respuesta, Novaresio no contestó ni con una afirmación ni con una negación sino con una mueca y un chiste, dando así a entender que se trataba del ex funcionario mencionado.