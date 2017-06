En el mundo financiero no se habla tanto de los brotes verdes o de la economía que no arranca. La preocupación de los empresarios y ejecutivos en este nicho es poder acompañar una actividad que no sólo crece, sino que lo hace a toda velocidad. El Banco Supervielle, que abrió su capital a la Bolsa en 2016, acaba de pedir autorización para poder ampliar en algún momento su capital, mediante una nueva emisión de 45 millones de acciones. En diálogo con LA NACION, el presidente del grupo, Patricio Supervielle, habló de esto y también de su preocupación por algunos aspectos de la macroeconomía, como el alto déficit fiscal, cuya baja consideró clave para contener la inflación. En ese sentido, elogió al Banco Central, pero dijo que no se lo puede dejar solo en la tarea.

-¿Por qué planean una nueva emisión de acciones?

Hay movimientos interesantes. Por un lado, somos el primer banco que lanzó hipotecas a 30 años con UVA, con una tasa del 4,90 por ciento anual, sin límite de monto, con acreditación de sueldo, que no tiene que ser para primera vivienda. Obviamente jugamos a la baja de la inflación, pero es una linda señal. Y estamos trabajando en un programa holístico que incluye inmobiliarias, un producto garantía de inquilinos, constructores, y vamos a ser más agresivos en términos publicitarios. [La emisión de acciones] es porque queremos ser precavidos. Vemos el crecimiento que hemos tenido en el último año; crecimos mayo contra mayo 65 por ciento en préstamos, bien por encima del mercado. Y tenemos los clientes, pero queremos transformarnos en su banco principal. Por otro lado, uno empieza a ver que esta demanda es en el mercado entero: los préstamos personales están creciendo al 50 por ciento; nosotros, al 70 por ciento. Queremos prepararnos hacia futuro para que en cualquier momento podamos emitir acciones. No hay fecha. Sólo es una medida de previsión para estar listos de acá a dos años.

Patricio Supervielle: "Es crítico que se vaya cerrando la brecha fiscal". Foto: Archivo

-¿Cree que se viene una consolidación en el sistema?

La consolidación ya existe. Cuando se habla de consolidación puede ser orgánica, no sólo fusiones y adquisiciones. El año pasado los cuatro bancos privados crecieron el doble del sistema y nosotros por arriba de eso; ya hay bancos perdiendo market-share. No hay que comprar otros bancos, sino que hay que prestar más. Todos vamos a tener que emitir capital si se da eso que dice Sturzenegger [Federico] de que el sistema se podría multiplicar por tres en términos reales. Lo que estamos viendo es que si el Gobierno termina de hacer sus pasos, en lo fiscal y en el control de la inflación, el sistema financiero va a crecer lo que dice el presidente del Banco Central, y queremos estar preparados.

-¿Qué puede suceder con la economía?

En la situación macro, es crítico que el Gobierno vaya cerrando la brecha fiscal para lograr que la baja en la inflación tenga un fundamento de largo plazo. El BCRA está haciendo un muy buen trabajo, pero éste es un tango que se baila de a dos. Ése es el riesgo principal. Pero me parece que están conscientes. Tengo confianza. En la economía mundial este año las perspectivas no son malas. Y hay confianza sobre la Argentina. Hay algunas empresas que están esperando los resultados de octubre, eso es innegable, pero ya hay sectores donde hay inversiones. Sería muy deseable que todo el arco político avance con algunas políticas de Estado, como han hecho vecinos como Perú y Chile, que siguen aunque puedan cambiar los gobiernos. Eso da confianza a largo plazo

-En sus reuniones con inversores, ¿qué dicen sobre el país?, ¿qué es lo que más les preocupa?

Lo que más les preocupaba era la fortaleza política de Macri. Eso desapareció hacia fines del año pasado y ahora resurgió.

-¿Cuál diría que es la asignatura pendiente de los bancos?

Tengo una que siempre se la digo a Sturzenegger: tienen que trabajar en la domiciliación. Como ya tenemos cuentas gratuitas universales, tendrían que hacer que todos los pagos de facturas se hagan a través de una cuenta gratuita, eso da visibilidad fiscal. Para eso falta una ley.