El Gobierno, en alerta después de los atentados terroristas en Europa

La ministra Bullrich afirmó que se reforzará la seguridad de Merkel, que llega hoy al país; niegan amenazas

Bullrich, ayer, al visitar el hospital Posadas, tras la reunión de gabinete. Foto: Ministerio de Seguridad

Nadie menciona demasiado la palabra "preocupación", y hay especial cuidado en no disparar alarmas de ningún tipo. Pero en el Gobierno nadie piensa en descuidar un solo detalle, habida cuenta de la ola de atentados terroristas en Europa y la proximidad de eventos que traerán a Buenos Aires a buena parte del liderazgo político mundial.

Ayer, durante la reunión de gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri , la seguridad de la canciller alemana Angela Merkel (que llegaría en la noche de hoy al país) y la de los protagonistas de la cumbre de la OMC, en diciembre, y del G-20 , el año que viene, fue tema de debate. Un debate obligado por las impactantes imágenes de los sangrientos atentados que grupos como EI están cometiendo en buena parte de Europa.

cerrar

"Estamos frente a acontecimientos de gran trascendencia y nos estamos preparando para afrontar los compromisos con seriedad y profesionalismo", afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al salir de la reunión, en contacto con la prensa. "Desde el Ministerio de Seguridad, junto a la Agencia Federal de Inteligencia y la Secretaría General de Gobierno, estamos trabajando para garantizar la seguridad de quienes vengan a nuestro país y de todos los ciudadanos", aseguró Bullrich, sin dar detalles de los mecanismos que se estarían adoptando para contrarrestar eventuales ataques de grupos terroristas.

Al Gobierno llegaron semanas atrás, según pudo saber LA NACION, advertencias de países aliados, alarmas que hablan off the record de "once lobos solitarios" que se encontrarían en territorio nacional. Es decir: individuos de apariencia normal, llegados de otros países, que llevados por su adhesión al fundamentalismo islámico se transforman en atacantes sorpresa, como ocurrió en Francia, Inglaterra o Alemania, en los últimos meses. "Son situaciones de personas que viven en el seno de las comunidades y parecen despertarse un día y aparecer generando situaciones muy violentas que tienen como objetivo un amedrentamiento masivo, y son casos de atentar contra la comunidad", dijo la ministra. "Preocupan, pero sobre todo nos ocupan, y estamos ocupados y generando todos los mecanismos institucionales e internacionales para tener la información que necesitamos para cuidar la Argentina", agregó Bullrich.

El presidente de la Nación Mauricio Macri. Foto: Archivo

Fuentes del Ministerio de Seguridad afirmaron que, para la llegada de Merkel, se está preparando "un operativo acorde con la envergadura del mandatario". No trascendieron ni su agenda completa ni detalles de su estadía, y el control de ingreso a la Casa Rosada será más estricto que de costumbre, pero lo cierto es que la canciller vendrá "con menos nivel de aparato de seguridad que un presidente norteamericano, por ejemplo, con lo cual deberemos montar una estructura propia", contaron desde el Gobierno.

"No tenemos ninguna amenaza concreta ni una hipótesis en particular", afirmó a LA NACION la propia Bullrich, aunque destacó: "Estamos despiertos para prevenir y controlar cualquier situación que se produzca".

Desde el mismo ministerio, de todos modos, recordaron que "éste es un país que sufrió dos atentados terroristas (el de la embajada de Israel, en 1992, y el de la AMIA, en julio de 1994), pero se ha hecho poco contraterrorismo". Para reparar esa falencia, el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, aprovecharon su viaje a Washington por el tema Odebrecht para reunirse con representantes del Capitolio y del Centro Antiterrorista de esa ciudad, especializados en la temática. "Hay relación entre el narcotráfico, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo", afirmó Milman, que junto a Burzaco habló con Elaine Duke, número 2 del Departamento de Seguridad Nacional, nombrada en ese cargo por el presidente Donald Trump.

La detención de un ciudadano libanés de comportamiento extraño que intentaba participar del coro en la Catedral durante el reciente tedeum del 25 de mayo despertó sospechas. Para Bullrich, "eso ya pasó, pero demuestra que estamos muy atentos a lo que pueda pasar", concluyó la ministra de Seguridad.