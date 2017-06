Se desdijo el fiscal Senestrari

Intentó aclarar la frase en la que expresó su deseo de que caiga Macri

Después de la polémica que generó anteayer, el fiscal federal Enrique Senestrari aseguró a LA NACION que "nunca" quiso decir que el gobierno de Mauricio Macri debía caer por un golpe o una rebelión popular. "Sí creo que democráticamente deberían dejar de votarlo, porque las políticas neoliberales que instrumenta le hacen daño a la gente".

Senestrari, vocal de la delegación cordobesa de Justicia Legítima, quedó en medio de la polémica después de que en una columna que realiza en la FM Inédita, de Cosquín, señaló: "Lo digo sin ningún tipo de cargo de conciencia: ojalá se termine de caer el gobierno de Temer y llamen a elecciones, y ojalá que eso permita que de nuevo la sociedad pueda ver una esperanza, ver un político que quiera a la gente y que no la engañe. Y que esto se extienda por toda la región, que vuelva a ser el pueblo el que gobierna".

En ese punto, Norberto Ganci, conductor del programa El club de la pluma, donde el fiscal tiene su espacio, agregó: "Si se cae Temer, que se lo lleve en la caída de la manito y de un abrazo a Macri también, ¿no?". La respuesta fue: "A Macri y a todos los políticos que están haciendo estas cosas. Hay muchos". En esa línea, continuó planteando que el día que haya un cambio en la Argentina "vamos a lamentar todo lo que se retrocedió".

En diálogo con LA NACION sostuvo que ante la frase del periodista no reaccionó y dejó en claro: "Macri y Temer no son lo mismo; ése fue mi error. Jamás se me ocurriría decir que el Presidente debe ser volteado. No es mi voluntad, ni nunca lo fue, decir algo tremendista ni golpista".

Repercusiones

Entre los que repudiaron a Senestrari se contaron el fiscal general ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz; el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera; el consejero de la Magistratura Luis María Cabral, y el secretario de Justicia de la Nación, Santiago Otamendi.

"¡Debe ser destituido de inmediato! Un fiscal kirchnerista pidió que caiga Macri", escribió Lipera en su cuenta de Twitter .

En la misma línea salió a responder Sáenz: "Comparto absolutamente. Es inadmisible que un fiscal federal pida que caiga el presidente de la Nación", publicó Sáenz, también en Twitter.

Otamendi repudió los dichos, aunque prefirió no abundar en opiniones. "Me parecieron desacertadas las declaraciones, sobre todo por la responsabilidad de un funcionario de la jerarquía de un fiscal federal que jura por la Constitución y por el orden republicano", dijo a Télam.

Por su parte, el juez Luis María Cabral, integrante del Consejo de la Magistratura, consideró hoy "indecoroso" que el fiscal federal Senestrari se haya pronunciado en forma "partidaria" en contra del presidente Macri.