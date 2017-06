Sergio Massa: "Soy un pibe de la clase media argentina que se ganó la vida peleando"

El diputado dijo que en la Argentina hacen falta empresarios y políticos presos porque el país necesita mostrarle a la sociedad que tanto el que paga como el que recibe una coima es un delincuente

Sergio Massa en A24. Foto: Captura de pantalla

El diputado Sergio Massa estuvo en A24 con Jorge Rial y allí denunció que "siempre terminamos con bandas que, o están señaladas por corrupción y buscan fueros y, entonces, pelean por las listas para protegerse de la Justicia o, peor aún, te encontrás con grupos empresarios que toman el poder y gobiernan solo para las empresas". "En esta elección hay que ponerle límites al ajuste y a la corrupción", lanzó, y dijo que desde 1país, el flamante espacio político creado junto a Margarita Stolbizer, no buscan transformar a la sociedad "en otra secta".

En ese sentido, dijo: "ni gobierno para ricos, ni gobierno para chorros; ni ajuste ni corrupción". Además, manifestó que "Cristina [Kirchner] necesita ser candidata porque necesita fueros y encontrar un paraguas que la proteja de la acción de la Justicia".

Massa destacó que "en la Argentina hacen falta empresarios y políticos presos porque [el país] necesita mostrarle a la sociedad que el que paga y el que recibe una coima son delincuentes". Y señaló que "el peronismo que tiene que venir tiene que hacerlo sin causas en la espalda".

Además, se definió a si mismo como "un pibe de la clase media argentina que se gano la vida peleando (.) Lo poquito que tengo me lo gané laburando, no soy como otros y eso me permite bancarme cualquier dirigente en frente".

Para Massa, Macri y Cristina se necesitan mutuamente y, de esta manera, el Gobierno se vale de la gestión kirchnerista para justificar sus medidas: "Para el Gobierno la única forma de legitimar el ajuste que hizo y que va a hacer, es mostrar un pasado marcado por la corrupción".

La situación económica argentina

El referente de 1país dijo que el Estado "no le quiere bajar el impuesto al laburante pero se lo bajan a las mineras que echaron gente", y definió a la gestión macrista como un gobierno que "toma decisiones mirando solamente a los sectores empresarios y se olvida que la Argentina es PyMEs y que el 80% del Producto Bruto (PIB) es consumo interno". Y disparó: "El mensaje del Gobierno no promueve el trabajo sino la timba".

Incluso adelantó que hay personas de Cambiemos, entre ellos radicales y fundadores del PRO, que se le acercaron cansados "del cambio que no fue". "Este fin de semana se incorpora otra fuerza política muy importante a 1país", agregó.

El aumento de sueldo de los legisladores

Sergio Massa contó que con su bloque presentarán mañana formalmente el pedido para que no se les aplique el aumento al que consideró "vergonzoso". "Si el Gobierno de la Cámara necesita darle destino a esos recursos, vamos a identificar una cuenta de Cáritas para que lo coloquen en Cáritas", sostuvo.