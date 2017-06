Daniel Scioli atacó a Mauricio Macri con un video que mostraba imágenes de despedidos bajo el kirchnerismo

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires publicó las imágenes en su cuenta de Twitter

La campaña de Daniel Scioli de cara a las elecciones legislativas transcurre con altibajos. El ex gobernador de Buenos Aires atravesó semanas difíciles tras la denuncia por los desvíos de IOMA y el polémico anuncio de paternidad con su ex pareja Gisela Berger. Ayer, el ex candidato a presidente publicó un video en el que criticaba la gestión de Mauricio Macri, pero no se percató que una de las imágenes correspondían a despedidos durante el kirchnerismo.

El video compartido por Scioli en su cuenta de Twitter, compagina distintas imágenes para atacar al gobierno, pero erróneamente utilizó las de una asamblea de trabajadores despedidos de la autopartista Lear en 2014.

La asamblea de Lear en 2014

