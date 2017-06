Máximo, a Randazzo: "Lo épico no es ir a una PASO con Cristina, sino ganarle a Macri y frenar el ajuste"

El hijo de la ex presidenta lanzó un dardo contra el ex ministro, que se resiste a evitar la interna; llamó a "construir una nueva mayoría para 2019"

Máximo Kirchner se reunió con gremialistas en el Instituto Patria.

El kirchnerismo renovó la presión sobre Florencio Randazzo para evitar las PASO. Tras recibir a un grupo de intendentes "leales", el hijo de la ex presidenta y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner , habló en el Instituto Patria ante representantes gremiales y lanzó un dardo contra el ex ministro del Interior y Transporte. "Lo épico no es ir a una PASO con Cristina, lo épico es ganarle a Macri y frenar el ajuste", afirmó.

El hijo de la ex mandataria se reunió con los secretarios generales nacionales y regionales de Atilra, UOM, Curtidores, Satsaid, Foetra, ATE, La Bancaria, Secasfpi, Suteba, Supeh, Unión Ferroviaria, Farmacia, Federación Gráfica, Sanidad, Canillitas y Metrodelegados, entre otros.

Durante su discurso ante los sindicalistas, el diputado nacional por el Frente para la Victoria dijo que las legislativas de 2017 deben ser "el punto de partida para construir una nueva mayoría en 2019" y volvió a presionar a Randazzo para que sea parte de una lista de unidad.

"Nos viven diciendo 'le vamos a ganar a Cristina', como si fuera algo épico. Lo épico es ganarle a Macri y parar el ajuste", arremetió. "Cuando uno decide representar intereses diferentes a los que gobiernan hoy en la Argentina te van a atacar por donde puedan y no todos se pueden bancar eso", argumentó el hijo de la ex presidenta.

En ese marco, dejó en claro por qué el kirchnerismo considera que debe evitar las internas para competir con Cambiemos en las próximas legislativas. "Lo que estamos enfrentando es una maquinaria descomunal. El partido de gobierno maneja la Casa Rosada, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, el partido judicial, el sistema financiero y los medios de comunicación. Es lo que se va a enfrentar en esta elección", sostuvo.

El líder de La Cámpora les pidió a los sindicalistas que "hablen" con las bases y les adviertan sobre las consecuencias de las medidas del Gobierno. "Tenemos que dejar de decir que a Macri le salen las cosas mal. Le están saliendo bien porque están gobernando para ellos", señaló.

Luego de que Máximo recibiera a un grupo de "leales" en el Instituto Patria, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, advirtió ayer que la candidatura de la ex presidenta para las elecciones legislativas de octubre está "confirmada"