Messi vs. la cadera de Boateng: la Pulga habló de la famosa jugada y reveló cuándo se dio cuenta de lo que había pasado

El crack rosarino participó de la última edición de la revista inglesa Four Four Two y dio detalles de sus partidos más recordados

Lionel Messi dejó el fútbol por un rato y jugó a ser editor del último número la revista deportiva inglesa Four Four Two. No sólo le cambió el nombre a la publicación, por un "4-3-3" más a tono con sus gustos, sino que también tuvo varias páginas dedicadas a su carrera. Y en uno de los textos, donde repasó "los momentos más destacados" de una carrera estelar, eligió a los 14 partidos que más lo marcaron y recordó la famosa jugada contra Jerome Boateng, en el triunfo de Barcelona por 3-0 ante Bayern Munich, en la semifinal de la Champions League 2015. Además, contó que recién se dio cuenta de lo que había pasado cuando salió de la cancha y empezó a leer las repercusiones en las redes sociales. "Leí un montón de comentarios y miré todos los videos", admitió.

"Cuando me acerqué a [Jerome] Boateng, todo lo que estaba pensando era cómo tratar de pasarlo a él, cómo acercarme a mi objetivo, que era marcar el gol. No fue diferente a cualquier otro momento, durante cualquier otro partido. Uno lleva la pelota y el rival está enfrente mío. Claro, que después estaba muy contento de marcar en un partido tan importante, y porque eso nos ayudó a meternos otra vez en una final de Champions League. Pero recién me di cuenta de todo cuando fui viendo la cantidad de comentarios que había en las redes sociales, que decían lo bien que había jugado. Leí muchos de los comentarios y he visto los videos", dijo Leo, al recordar el momento. Y añadió: "Teníamos un entrenador espectacular como Luis Enrique. Él nos ayudó a ganar un partido muy complicado. Realmente nos dio el estado de ánimo para afrontar el partido y poder jugar en nuestro mejor nivel".