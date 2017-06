Horacio Rodríguez Larreta: "No es decisivo que Cristina Kirchner sea candidata"

El jefe de Gobierno porteño dijo que la ex presidenta "es la que más representa la vuelta al pasado"; "La gente va a confirmar el cambio", afirmó

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , aseguró hoy que no sería "decisivo" que Cristina Kirchner decidiera competir en las próximas elecciones legislativas. En una entrevista con Radio La Red, el mandatario consideró que la ex presidenta "es la que más representa la vuelta al pasado" y se mostró confiado de que Cambiemos obtendrá un triunfo en los comicios.

"Sea quien sea el candidato la gente va a confirmar el cambio, no quiere volver para atrás", sostuvo Larreta.

Ayer, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, uno de los dirigentes más cercanos a la ex presidenta, dijo que Cristina Kirchner "va a ser candidata" en la provincia de Buenos Aires. El jefe de gobierno porteño consideró que la postulación de la ex mandataria tendría "una connotación política especial", pero remarcó que no sería "decisiva".

"Tiene derecho a ser candidata, ella tiene una simbolismo. Es la que mas representa la vuelta al pasado. Los que la votan están volviendo para atrás, pero la mayoría de la gente va a votar continuar con el cambio. No va a querer volver para atrás", remarcó.

Rodríguez Larreta, además, volvió a rechazar el pedido de Martín Lousteau para que Cambiemos se constituya en la ciudad y le permitan competir en una interna con la candidata del oficialismo, Elisa Carrió. "Él decidió renunciar al gobierno de Cambiemos. Carrió es nuestra candidata. Somos un equipo que trabaja muy bien hace años", apuntó.