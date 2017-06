Roland Garros. Thiem, el hombre que busca poner de rodillas al Matador Nadal

Tras demoler a Djokovic, el austríaco se presenta como el gran obstáculo que tiene el español para lograr el 10° título; un partido muy esperado y que se transformó en el duelo de moda: en Madrid y Barcelona, ganó Nadal; en Roma, se impuso Thiem

PARIS.- Hace unos días, en una charla con el diario L'Equipe, el austríaco Günter Bresnik, entrenador de Dominic Thiem , había sido concluyente: "Creo que mental y físicamente, Dominic está preparado para ganar un Grand Slam. El gran problema que tiene es Djokovic , Nadal y Murray . Jugar contra ellos en seguidilla desde cuartos de final. Ya vencer a Djokovic y sobre todo a Nadal en polvo suena muy difícil. Y si lo consigue, después le quedaría el N° 1 del mundo. Demasiado".

Bresnik, de 56 años, un entrenador parecido a Ivan Lendl en cuanto a su inexpresividad mientras sigue los partidos desde el palco, dirigió a muchos tenistas en su trayectoria, entre ellos, a Boris Becker, Jakob Hlasek, Henri Leconte, Stefan Koubek. Aunque Thiem es su debilidad. "Me sorprendió que le haya ganado a Nadal en Roma, cuando Rafa estaba jugando otra vez el mejor tenis de su carrera. Creo que lo principal para él en estos días es dominar su estado emocional: es un chico de una gran sensibilidad, no es una máquina. Pero algo bueno me dejó esa experiencia en Roma aunque hayan sido solamente dos sets: nunca bajó la intensidad frente a Nadal. Es una gran señal".

Thiem.

Los que lo hayan visto a Thiem hace 16 meses en el ATP 250 de Buenos Aires no lo deben poder creer. Si se quedaron admirados con el revés de una mano de ese jugador todavía desconocido y que en ese torneo se cargó a Nadal y a Nicolás Almagro en semifinal y final, después de su fulgurante escalada, de un tenis que explotó y cuyos límites aún no están escritos, haber tenido esa chance se disfruta como un privilegio. Y también como una excepción: difícilmente Thiem vuelva alguna vez a jugar en Palermo. Ya es una estrella mundial. Lo del reciente Masters 1000 en la Ciudad Eterna fue una advertencia. Triunfo sobre Nadal que en rigor quedó matizado por la paliza que al día siguiente le propinó Djokovic en las semifinales (6-1 y 6-0). Aunque lo mejor estaba por venir. En 2h15m, demolió al serbio, N° 2 del mundo y último campeón de Roland Garros por 7-6 (5), 6-3 y 6-0. Fue, además, la primera victoria de Thiem en el duelo personal, luego de cinco derrotas consecutivas, incluida la semifinal del año pasado en este mismo torneo y en sets corridos.

Impactante desde todo punto de vista. Con un tenis de alta velocidad y precisión, ganando sus puntos y provocando errores en Djokovic como si fuese un principiante. Con lo difícil que es vulnerar tenística, mental y emocionalmente a un jugador como el serbio. Que padeció el partido, hizo a su familia en los boxes que incredulamente observaban como el destino estaba marcado. El único que no padeció fue Andre Agassi, ya ausente por compromisos personales en un fugaz paso como coach-asesor, una relación que el tiempo dirá si fue más marketinera que laboral. Quizá tampoco hubiesen servido de mucho ayer sus sugerencias: Thiem estaba inquebrantable.

Cuando el domingo pasado, tras caer en los octavos de final, Horacio Zeballos marcó la contrariedad de sentir impotencia en la cancha a pesar de estar en el mejor momento de su carrera, puede entenderse todo lo que le pasó a Djokovic y certificar que lo de Thiem va muy en serio. Imaginamos que sus tiros no le hacían vibrar la raqueta en la mano al serbio como relató el marplatense que le sucedió, pero lo desbordó por todos lados. "El revés es bueno, lindo, pero te va desarmando con la derecha. Es tremenda", contó Zeballos. Djokovic se fue rápido, demasiado. Y en paz. No se lo vio ni siquiera con bronca. Los deseos de repetir la sensación indescriptible de festejar nuevamente en París, el Grand Slam que siempre quiso ganar y que tanto le costó conquistar, quedaron rotos, abrumados por una fuerza superior. "Thiem está jugando increíble, se lo ve con mucha hambre, es una de las figuras del momento y tiene enormes chances de ganar un Grand Slam, aquí mismo o en breve. Perder el tie-break y el quiebre enseguida en el segundo set fueron determinantes. El tercer set ya no lo cuento porque la disparidad resultó muy grande. Me superó claramente", admitió Djokovic.

Del otro lado, uno de los dueños del futuro. "Ya estar en los cuartos de final me parecía un sueño, así que haberle ganado a Djokovic supera todo. Me siento muy bien, confiado, estable en mi juego. Es increíble llegar a una semifinal de Roland Garros, mi torneo preferido, mi superficie favorita. ¿Nadal? Está jugando como en sus mejores épocas. Gana sus partidos con mucha contundencia, rápido. Lo de hoy, por la lesión del rival, fue una circunstancia. Pero está claro que la tendré difícil el viernes. Será un gran y hermoso desafío", sostuvo Thiem, de 23 años, 7° del ranking mundial, en su mejor producción en un Grand Slam.

Thiem-Djokovic.

En su objetivo de emular a Thomas Muster, campeón de Roland Garros en 1995, aunque nada tengan que ver tenísticamente hablando, Thiem dispone de la gran ocasión de hacer historia. El destino lo cruza con Nadal, el Matador que va en busca de su 10ª corona en Roland Garros y que volvió a sudar poco, en esta ocasión por causas ajenas: la lesión muscular de su compatriota Pablo Carreño Busta motivó el triunfo por 6-2, 2-0 y abandono en 51 minutos. "Si hay alguien que puede ganarle a Rafa es Thiem, pero es a cinco sets. Ahí Nadal siempre tiene ventajas por su físico", sostuvo Zeballos como anticipo de lo que se venía por ese sector del cuadro.

Un duelo que se puso de moda en las últimas semanas. Antes de la caída en Roma, su única derrota en polvo de ladrillo este año, el español venció al austríaco en las definiciones del Masters 1000 de Madrid y del ATP 500 de Barcelona. Dicen que el mejor partido siempre es la final, por todo lo que engloba y lo que está en disputa. Pero hay otros que son especialmente esperados. Nadal-Thiem es el partido que muchos soñaron desde que se realizó el sorteo, aquel viernes 26 de mayo. Incluso por sobre Nadal-Djokovic. La creencia de que Thiem viene a ser como un extraterrestre capaz de poner de rodillas el rey de la Chatrier tomó mayor vuelo en las últimas jornadas. El campeón destronado puede dar fe de ello.