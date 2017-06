Polémica en la NBA: periodistas olieron marihuana en el vestuario de Cleveland tras la derrota ante Golden State en la segunda final

Lo dijo el comentarista Mike Wise y un panelista de ESPN; hoy se disputará el tercer partido de la serie que tiene a los Warriors 2-0 arriba

Foto: AFP

Un gran revuelo se armó luego en la final de la NBA, que enfrenta a Golden State y Cleveland. El equipo del oeste está arriba 2-0 y este miércoles se jugará el tercer duelo se la serie, el primero en la cancha de los Cavaliers. Fueron ellos, justamente, los protagonistas del escándalo en los medios de Estados Unidos ya que dos periodistas aseguran haber olido marihuana en su vestuario luego del segundo encuentro.

Primero fue el prestigioso comentarista Mike Wais, quien en las redes sociales publicó que había sentido olor a marihuana del vestuario de Cleveland. Señaló que no podía asegurar si era o no un jugador, pero que estaba seguro que alguien estaba fumando allí dentro.

En una seguidilla de tuits, señaló: "El vestuario de los Cavs desprendía un fuerte aroma a porro esta noche (...) Para ser claro, no sé quién estaba fumando marihuana en el vestuario de los Cavs -los medios de comunicación que entraron, algún jugador etc-. Pero lo que se olía no era un zorrino muerto. Crecí en la California del Norte y Hawaii. Sé como huele el cannabis. Podría haber sido un camarógrafo, un reportero, cualquiera. No estoy juzgando".

Cavs locker room has a strong reefer aroma to it tonight. Hey, it's Cali. You're down 2-0 and it's all about pain control. #NBAFinals&- Mike Wise (@MikeWiseguy) 5 de junio de 2017

To be clear, I don't know who was imbibing marijuana in the Cavs locker room -- media that entered, player, etc. But it wasn't a dead skunk&- Mike Wise (@MikeWiseguy) 5 de junio de 2017

I grew up in Northern California and Hawaii. I know what cannabis smells like. Coulda been a cameraman, reporter, whatever. I'm not judging.&- Mike Wise (@MikeWiseguy) 5 de junio de 2017

En otro programa de ESPN, el periodista Brian Windhorst, quien también lleva muchos años cubriendo la NBA, aseguró haber sentido el olor a marihuana. Sin embargo aclaró que al lado del vestuario de los Cavs había uno donde estaban los periodistas acreditados, por lo cuál también podría haber salido de allí.