Florencio Randazzo aseguró que Cristina Kirchner ordenó bajar su candidatura

A pesar del pedido de la ex presidenta, el ex ministro participará de las internas del PJ

La interna del Partido Justicialista está en su momento más caliente del año. Luego de que se confirmara que Cristina Kirchnerserá candidata para las elecciones de 2017, se reveló que desde el entorno de la ex presidenta buscan proscribir a Florencio Randazzo y evitar que se postule para las PASO.

Según confirmaron fuentes cercanas al ex ministro, Florencio Randazzo va a participar de las PASO del Partido Justicialista, a pesar de los intentos de Cristina de ir como única candidata. En la tarde de ayer, hubo una reunión en las oficinas del titular del PJ bonaerense, Fernando Espinosa, quien recibió a Julián Domínguez para advertirle lo que maneja el partido.

Florencio Randazzo. Foto: Archivo

"Hay una orden de Cristina, vamos a cumplir con esa orden que es impedir que haya PASO", le confesó Espinosa a Domínguez, dejando en claro que va a haber un intento de proscribirlo a a Randazzo.

A pesar de los aprietes, desde el entorno del ex ministro confirmaron que Randazzo va a ser candidato para las elecciones de este año. "Nosotros estamos habilitados por la ley. Él es afiliado del PJ y tiene todos los avales para participar".

"Lo que no vamos a permitir es que haya un intento de proscibirlo a Florencio. Él está muy tranquilo haciendo lo que tiene que hacer y el fin de semana va a haber una reunión para definir el nombre del espacio, entre otras cosas", agregaron a LA NACION.

Este miércoles por la mañana se reunieron intendentes que participan en el espacio, diputados nacionales, Julián Domínguez, referentes de sindicatos como Unión Ferroviario, UOM, Smata, senadores y diputados provinciales para definir detalles y hablar sobre el "apriete".

"El apriete es el peor camino, es no conocerlo a Florencio. Si querés convencerlo por el lado del apriete, es el peor camino posible", advirtieron.

En la tarde del martes, el hijo de la ex presidenta y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner recibió a grupo de intendentes de su espacio y habló en el Instituto Patria ante representantes gremiales y lanzó un dardo contra el ex ministro del Interior y Transporte. "Lo épico no es ir a una PASO con Cristina, lo épico es ganarle a Macri y frenar el ajuste", había dicho.