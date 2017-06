Nicolás Dujovne: "Ya hay una desaceleración importante de la inflación"

El ministro de Hacienda destacó la baja en el costo de vida, aunque dejó abierta la posibilidad de que no se llegue a la meta del 17% anual

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Foto: Archivo

El índice oficial de inflación de mayo recién se conocerá mañana. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , anticipó que el mes pasado ya hubo una "desaceleración importante" de la inflación, y que todavía más marcada será la tendencia este mes, en el que esperan datos "mejores".

Así lo indicó durante el brindis que ofreció en el Palacio de Hacienda para celebrar el Día del Periodista. La mayoría de los economistas privados no no creen que el Banco Central (BCRA) pueda cumplir este año con su meta de inflación de entre el 12 y 17%, y Dujovne no se mostró demasiado convencido de que vaya a suceder lo contrario. Aunque intentó restarle relevancia y, en cambio, destacó que será de por sí un logro que la inflación sea este año la mitad del año pasado. "Y esperemos que sea la mitad de este año el año que viene, y que lleguemos a un dígito en 2019", dijo,

Según explicó Dujovne, que estuvo poco más de media hora dialogando con los periodistas acreditados en Economía, hay dos fenómenos que por estos días coinciden: por un lado, que en la medida que pasa el tiempo, el accionar de la política monetaria del Banco Central empieza a hacer su trabajo y la presión inflacionaria empieza a ceder. "En buena medida, por la implementación del programa macroeconómico, y por el reemplazo del financiamiento del déficit con emisión monetaria a emisión de deuda. Eso va haciendo un efecto gradual. Vamos a ver cada vez más esa tarea", dijo. Por el otro, agregó, hay fenómenos puntuales que afectan a los precios, como son los vinculados al proceso de normalización tarifaria, que impactaron en la primera parte del año. "Y apenas empieza a ceder el impacto de la normalización de los servicios regulados, prima el impacto anti-inflacionario de la política del Banco Central", dijo.

En línea con el presidente del BCRA, Federico Sturzengger, que ayer anticipó que en la entidad están previendo una inflación en torno al 25% en mayo y del 21%, en junio, Dujovne aseguró que "ya se ve claramente una desaceleración importante de la inflación el mes pasado, y que eso se ha profundizado en junio". "También soy optimista de que tengamos en junio datos mejores a los de mayo. Pero es un proceso lento, gradual", acotó.

Dujovne hizo énfasis en la importancia de que el BCRA haya comenzado a aplicar un esquema de metas de inflación, aunque no necesariamente logre cumplirlas al pie de la letra. "Hay un Banco Central preocupado por tener tasa de interés consistentes con una desinflación de la economía, un proceso gradual de déficit fiscal. Y ese método no se cambia, lo vamos a tener por muchísimos años", dijo, como para aplacar las versiones que señalaban que, dentro del Gabinete económico, no todos estuvieron de acuerdo con la política de altas tasas de interés de Sturzenegger, por el impacto recesivo sobre la actividad.

"Estamos convencidos de que la inflación va para abajo", insistió Dujovne. "En el cuarto trimestre, vamos a tener tasas cercanas al 1% todos los meses, luego veremos si a fin de año llegamos al 17%. Lo importante es la persistencia en el método", reconoció.

El Ministro, que venía de participar en la mañana de reuniones con pymes en la municipalidad de San Miguel, reafirmó que ya la recuperación económica es un hecho, dado que empieza a difundirse a cada vez más a lados de la oferta y de la demanda. "La mayor parte delos sectores económicos se están expandiendo, cosa que no ocurría en la mitad del año pasado. De hecho, la industria manufacturera estuvo destruyendo empleo la mitad del año pasado, y ahora en marzo mejoró. Del lado de la demanda, ya no se crece sólo para la inversión, sino también está mejorando el consumo", dijo,

También intentó bajarle el tono al pedido que, según trascendió, hizo a los otros ministros ayer durante la reunión de Gabinete para que recorten gastos en sus áreas para 2018. "Ahí hay un error de interpretación sobre cómo estamos viendo el presupuesto del año que viene -esgrimió-. Tenemos una meta de déficit de 3,2% del PBI el año que viene, después del 4,2% este año. Para cumplirla, simplemente lo que estamos presupuestando es el cumplimiento de todas las normas que hacen a la ejecución de los programas sociales, de la previsión social, y continuar con lo que estamos haciendo este año, que es ser cada vez más eficientes y productivos en cómo gastamos en las áreas de la administración pública. Pero no hay ninguna sorpresa. El crecimiento nos va a traer más recursos, la reducción de subsidios continuará el año que viene, y vamos a buscar más eficiencia, productividad", aseguró.