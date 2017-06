La final de la NBA. LeBron James y los Cavaliers, los aniquiladores de registros históricos: por qué no le temen al 2-0 ante Golden State

Los números de los Warriors impresionan, pero Cleveland no le teme a la desventaja de dos juegos porque ya pudo contra todo: hasta 2016 apenas 3 equipos habían remontado un 2-0 en contra en una final y James y compañía se convirtieron en la cuarta franquicia en hacerlo: en 2017 van por la misma hazaña

LeBron James y Kevin Durant un duelo épico. Foto: AFP

Asusta LeBron James por sus números que impactan y que lo ponen codo a codo con el mítico Michael Jordan . El 23 de los Cavaliers con toda su armada a cuestas mete todavía más miedo. Y bien lo saben los Warriors de Curry , Thompson, Green y Durant . Entre ellos los registros históricos parecen no contar. Ni los 35 y 33 puntos de Durant en juegos consecutivos ni la racha de 14-0 en playoffs que ostentan los muchachos de Golden. Es que ellos en 2016, de los Cavaliers se trata, ya demostraron que no los inquieta lo que muestran las estadísticas. Porque hasta el año último apenas tres equipos habían podido dar vuelta una serie final de la NBA en la que un equipo comenzó en ventaja por 2-0. LeBron y compañía se burlaron de todo y se quedaron con el anillo del torneo más poderoso del universo del básquetbol.

Ahora todo vuelve al mismo lugar, porque Golden comenzó arrasando en Oakland y esta noche buscará dar un nuevo golpe pero en Cleveland. Y aún así, tampoco se espanta LeBron y compañía, porque desde 1947, que un equipo no daba vuelta una serie en desventaja por dos juegos y muchos menos favorable parecía todo cuando Golden se había puesto 3-1. "Estamos como el año pasado, 0-2 abajo, porque ellos fueron mejores que nosotros. Ahora, en Cleveland, debemos demostrar lo contrario. Pero no queremos saber nada de lo que pasó hace un año y mucho menos hacer comparaciones".

En definitiva, los Cavaliers son una de las franquicias que no saben de estadísticas como para no ir detrás de un anillo. Para entender, 31 de 70 finales comenzaron con un equipo liderando la serie 2-0 y apenas cuatro rivales pudieron torcer la historia. Cleveland de la mano de LeBron e Irving está dentro de ese selecto grupo. "La clave para los Warriors estuvo en la gran aportación ofensiva que hizo Durant, no hay que buscarle más explicación", dijo James que dijo estar muy tranquilo por cómo está la final. Incluso, sabiendo que los 32 puntos de Curry, con 10 rebotes y 10 asistencias, son todo un dolor de cabeza.

Los Cavaliers conoce cómo deben detener los triples a granel y la dinámica colectiva de los Warriors. El equipo de Tyronn Lue ya demostró que sabe hacerlo, sino que lo diga Iguodala al que todavía le duele la tapa de Lebron en el séptimo juego de la final de 2016, en Oakland, cuando Cleveland se quedó con el centro de la NBA.