El desafortunado tuit de Matías Morla tras el accidente del fiscal Federico Delgado

Lo embistió una camioneta en el cruce de Ramos Mejía y la avenida Antártida Argentina; tuvo que recibir suturas por heridas cortantes

Matías Morla, abogado de Diego Armando Maradona y de Víctor Stinfale, suele utilizar las redes sociales para hablar sobre sus defendidos aunque en esta ocasión se refirió al accidente que sufrió el fiscal Federico Delgado esta mañana cuando viajaba en bicicleta a Comodoro Py y generó una polémica en las redes.

"Ultimo Momento. Accidente entre Fiscal Delgado y su única neurona. Tranqui esta bien, ciudad Gótica sigue en paz", escribió en Twitter.

Quiero aclarar que me hubiera encantado pero no tuve el placer de hacerlo yo pic.twitter.com/sXHi0wugwN&- MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) 7 de junio de 2017

Un rato después, el abogado compartió una imagen televisiva que informaba sobre el accidente y dijo. "Quiero aclarar que me hubiera encantado pero no tuve el placer de hacerlo yo", aunque, luego de varias críticas sobre su declaración, se rectificó y dijo que se refería a su trabajo en Tribunales. "Me refería a atropellarlo en tribunales, como varias veces lo hicimos. Tampoco tanto drama hagamos", aclaró.

Me referia a atropellarlo en tribunales, como varias veces lo hicimos. Tampoco tanto drama hagamos&- MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) 7 de junio de 2017

Matías Morla y Federico Delgado tienen una rivalidad desde que el fiscal llevó la causa de Time Warp, antes de ser apartado de la misma, y procesó con prisión preventiva al abogado y socio de Morla, Víctor Stinfale. En aquella ocasión, el abogado de Maradona había publicado en su cuenta de Twitter un mensaje para Delgado.

"Víctor Stinfale es abogado, padre de familia y honesto. Hoy quedó claro. Preparate Fiscal [Federico] Delgado, ahora seguís vos...[sic]. Los chicos fueron asesinados por un narcotraficante".

Federico Delgado , que investiga la causa de Odebrecht, fue atropellado cuando se dirigía en bicicleta a Comodoro Py. Según las primeras informaciones, una camioneta que cruzó en rojo, lo embistió en la intersección de las calles Ramos Mejía y la avenida Antártida Argentina. El choque que le provocó heridas cortantes y traumatismos en el rostro, informó el titular del SAME, Alberto Crescenti.