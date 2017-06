Más incertidumbre política que económica

En el encuentro sobre riesgo país organizado por Coface diferentes especialistas brindaron un panorama de las principales tendencias de la economía y política mundial y su impacto local.

Luego de escuchar el análisis del sector exportador e importador, Bart Pattyn, presidente y CEO de Coface América latina, se refirió al riesgo de países avanzados y emergentes. "Hay muchas buenas noticias a nivel global y también algunas malas, pero la confianza que los empresarios tienen de su región está mejorando", dijo y acentuó que "hoy la incertidumbre no es económica, hay una situación de aumento drástico del riesgo político porque la incertidumbre en este ámbito está en aumento".

Para Pattyn, la Argentina mejoró, bajó la inflación, el peso es convertible, "si no cambiaba el gobierno en menos de 5 años se iba a convertir en Venezuela", opinó. Al mismo tiempo consideró que "el presidente de EE.UU., Donald Trump, no es el problema, sino el ciclo económico que está terminando y la situación económica se está complicando, porque los norteamericanos están comprando menos". Y respecto de Europa, puso el foco en los cambios políticos que llevan a la globalización o el proteccionismo, mientras cae la fuerza de la Unión Europea.

Patricia Krause, economista de Coface, se refirió al riesgo en América latina y comentó que después de dos años se prevé que el PBI regional salga de la recesión, "este movimiento debe estar liderado por el repunte en Brasil y en la Argentina". Además remarcó que la inflación en la región está perdiendo fuerza y que en este contexto, el Banco Central podría reducir el interés a lo largo de 2017 en Chile, Colombia, Perú y especialmente en Brasil.

El economista Juan Carlos De Pablo dijo que en el mundo ningún líder está tomando decisiones pensando en que todo explote. "Si EE.UU. sale a endeudarse, entonces, estaremos del mismo lado, como tomadores de fondos", explicó en relación con el anuncio de Trump de reducir impuestos y gasto público. A nivel nacional lo más difícil es el endeudamiento "hay un problema fiscal muy grande y el gasto público es muy alto".

Además expresó que la Argentina está "empantanada" por los índices de inflación que no disminuyen. "El grueso de las inversiones las hacemos los argentinos, no vienen de afuera. No hay un boom de inversión porque no hay activos baratos y las expectativas no son brillantes, entonces para atraer inversiones se inventa", dijo y recomendó "trabajar para ser diferentes, la crítica al populismo es la fácil".

Sobre el final, Rosendo Fraga se enfocó en el clima electoral y expresó que "en 6 meses pueden pasar muchas cosas a favor o en contra del Gobierno". En relación a las próximas elecciones comentó que el oficialismo no podrá ganarlas a través de la economía sino que tendrá que apoyarse en factores políticos. "Si el peronismo está unido tendrá que pelear la elección y se definirá en la provincia de Buenos Aires", opinó y agregó que "para el gobierno es mejor que Cristina sea candidata porque se mantiene la polarización".

Durante el cierre, Salvador Pérsico, gerente general de Coface Argentina, destacó que a nivel mundial el riesgo político parece ser una de las preocupaciones más grandes. Y en relación a la Argentina, indicó que "existe incertidumbre a nivel local por ser un año electoral, pero a nivel mundial se está viendo al país de forma más positiva".