Con expectativa por la apertura de nuevos mercados para la carne, abrió LA NACION Ganadera Norte

Se realiza en Resistencia, Chaco, la muestra donde se consagran los mejores ejemplares de la raza Brangus

El ministro Buryaile, de espaldas, en la jura de la muestra. Foto: Agroindustria

En el predio ferial de la Sociedad Rural del Chaco se realizó hoy el acto de apertura de la 11° edición de LA NACION Ganadera Norte, que enmarca la 48° Gran Nacional de Brangus. Del acto participaron el gobernador de Chaco, Domingo Peppo, el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, el director de Relaciones Institucionales del diario LA NACION, Norberto Frigerio, el presidente de la Asociación Argentina de Brangus, Víctor Navajas, el presidente de la Sociedad Rural del Chaco, Enrique Santos, entre otras autoridades nacionales, provinciales, locales, cabañeros y criadores.

"Apostemos a genética porque la genética es competitividad", dijo Buryaile a los productores, y agregó: "Para mí es un enorme gusto estar en esta tribuna, una tribuna que la he transitado muchas veces como dirigente agropecuario y hoy tengo el honor de hacerlo como ministro de la Nación".

"El clima que ustedes viven hoy en LA NACION Ganadera, el clima de los criadores de Brangus, es un clima de libertad de comercio y estas son cosas que hace mucho no pasaban. Hace 11 años, cuando empezaba LA NACION Ganadera Norte se cerraban las exportaciones de carne en la Argentina. Hoy las exportaciones están abiertas al mundo, hoy no hay ROEs (permisos de exportación), hoy no hay retenciones", indicó Buryaile.

"El Presidente cumplió con un compromiso asumido de reintegrar un 4 % en exportaciones cárnicas, y también se le ha dado curso al 1,8% más. Por lo tanto, el tipo de cambio efectivo será superior", agregó.

"Pero es cierto que todo esto no alcanza. Venimos transitando momentos muy difíciles desde que nos tocó asumir. Hoy tenemos 18 provincias en emergencia agropecuaria, la producción tiene inconvenientes de tipo climático. Sin embargo, quiero tener una mirada positiva porque este año vamos a tener la mejor cosecha de la historia de la República Argentina: 130 millones de toneladas de granos", afirmó Buryaile.

Luego, el gobernador Peppo anunció que enviará un proyecto de ley al Poder Legislativo provincial "para que el impuesto inmobiliario rural de los productores de los departamentos afectados por la emergencia hasta 800 o 1000 hectáreas en este 2017 se les condone el pago. Esto será un aporte a las demandas que tenemos".

Además, el gobernador agregó: "Tenemos un acumulado de deudas que se viene dando desde hace tiempo. Hemos tenido muchas reuniones con el sector y es por eso que hoy vamos a mandar también a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que todos los productores que tengan deuda con Fiduciaria del Norte hasta el año 2013 sean condonadas totalmente. Y desde la provincia vamos a plantear una refinanciación con un año de gracia, tres años de plazo y 0% de interés para 2014, 2015 y 2016".

Por su parte, Frigerio se solidarizó con los damnificados por las inundaciones. "Es cierto que la naturaleza a veces nos da estas lecciones, pero también es cierto que por parte del hombre también ha habido abandono en atender la infraestructura, por años, por décadas. No hicieron las obras necesarias", dijo.

También destacó que "en los últimos 18 meses, junto al presidente de la Nación, el campo ha estado presente en las reuniones por el mundo. El campo se está sentando en una mesa para discutir nuevos mercados y formar parte de un proceso de crecimiento trascendente".

El presidente de la Asociación Argentina de Brangus, Víctor Navajas, precisó que "la ganadería es una actividad que sí o sí necesita del optimismo. Es una actividad a largo plazo que si no pudieron los años anteriores menos nos va a correr la lluvia. Y con más razón teniendo la certeza y la satisfacción del acompañamiento de las autoridades nacionales y provinciales, gente que sabe del tema, que lo conoce de primera mano".

Finalmente, el presidente de la Sociedad Rural del Chaco, Enrique Santos, indicó que en la provincia hay 11 departamentos en emergencia. "Con la gente de Senasa sacamos la cuenta de que hay 1.520.000 vacas comprometidas con las inundaciones. Quiero agradecer al gobernador por atendernos cuando fuimos a reclamar la modificación de la ley de emergencia provincial. Muchas veces el certificado de emergencia no sirve, tampoco sirve mandarle a alguien un camión de maíz. Tenemos que trabajar todos juntos porque tenemos que salir de esta coyuntura", remarcó.