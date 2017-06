El Brasil de Tite teme y respeta al nuevo técnico de la Argentina

El obsesivo entrenador brasileño estudió en detalle sus sistemas, mientras viejos cracks como Tostao y Rivelino aplauden el cambio

Adenor Bachi, "Tite", durante la práctica brasileña en Melbourne. Foto: AFP

SAN PABLO, Brasil.- Poco cambia para el técnico de Brasil, Tite , tener a su equipo ya clasificado para la Copa del Mundo de Rusia 2018, jugando como él quiere y con el apoyo de todo un país que volvió a identificarse con su selección después de darle la espalda durante años. El gaúcho prefirió concederles descanso a varias de sus figuras, incluido Neymar , en medio del receso europeo, pero no significa que vea este compromiso como un mero trámite por cumplir. "No existen amistosos contra Argentina. Los clásicos son un campeonato aparte", dijo Tite antes de viajar a Australia. Lo siente así no sólo por la camiseta que tendrá enfrente, sino porque entiende que medirse a un equipo de Sampaoli puede decantar la madurez de sus dirigidos.

No está solo en Brasil en eso de guardarle un enorme respeto al trabajo del casildense. Nadie olvida lo cerca que la selección chilena de Sampaoli estuvo de eliminar a los pentacampeones en "su" Copa del Mundo, en 2014. Es un estilo arriesgado el del nuevo DT argentino, que parece tener varios adeptos en suelo enemigo. Uno de los grandes emblemas de la selección brasileña que ganó el Mundial de México 1970, Tostao, llegó a decir en 2015 que quería a Sampaoli como DT del scratch, en lugar de Dunga. Poco tiempo después, a mediados de 2016, Dunga fue sustituído por Tite y el sol salió para el fútbol brasileño: el equipo nacional ganó los nueve compromisos que disputó con su nuevo conductor.

Más allá de eso, aún hoy Tostão siente admiración por el estilo que propone Sampaoli. "Prefiero a los entrenadores que proponen, que plantan equipos para ser protagonistas en cualquier estadio y ante cualquier rival. Estoy muy curioso para ver lo que va a pasar con él", le dijo el exdelantero a LA NACION. "Creo que la selección argentina va a crecer con la llegada de Sampaoli, un DT completamente diferente al anterior, Edgardo Bauza. Sampaoli sabe sacar a los jugadores y al equipo del lugar común, no hace lo que todo el mundo hace", agregó.

Pero el excrack sabe que existen muchas diferencias entre uno y otro. "Tite suele ser más cauteloso, y arma sus equipos empezando por la solidez defensiva. Sampaoli arriesga más, sus equipos son dinámicos, osados y agresivos. El desafío para él será organizar un equipo que hace tiempo está desorganizado y armar una defensa que no tiene jugadores de calidad", analizó.

Roberto Rivelino, otro de los grandes de Brasil 1970, señaló: "No puedo asegurar que Sampaoli vaya a cambiar la selección argentina de la noche a la mañana, pero creo que han tomado una decisión justa y correcta al darle esta oportunidad", dijo. "Será un lindo duelo contra Tite, dos obsesivos del fútbol, de los mejores entrenadores actuales, frente a frente", agregó.

Días atrás, Tite concedió una entrevista a El País, en la cual fue sorprendido mientras analizaba el partido Brasil-Chile, del Mundial 2014. Aquel día, el equipo de Sampaoli sofocó al de Luiz Felipe Scolari, lo dominó. Se aprovechó de la presión a la cual los locales estaban sometidos. "Tite tiene mucho material de Sampaoli, y ya estaba viendo los videos de él antes de que sea oficializado como DT de Argentina. Según propias palabras de Tite, cuando un equipo de Sampaoli divisa una debilidad emocional en el rival, 'se lo traga'", explicó a LA NACION Breiller Pires, el autor de la entrevista. "Tite quiere equipos con variantes, que se adapten a diferentes formas de juego según el rival, el momento y otras circunstancias. Él entiende que Sampaoli ya consigue eso con sus equipos, que él obtiene un dominio único de sus jugadores", dijo Pires.

La imagen positiva que Sampaoli tiene en Brasil es casi unánime. Quienes han visto jugar a sus equipos, lo consideran uno de los mejores entrenadores en actividad. Zé Elías, el ex jugador de Corinthians, Bayer Leverkusen e Inter de Milán, que actualmente es comentarista televisivo, no tiene dudas sobre la capacidad del extécnico de Sevilla. "La Argentina cambió agua por vino al elegir a Sampaoli en lugar de Bauza. Ese equipo argentino precisaba de un comandante, alguien que diga 'yo estoy acá' y así van a jugar desde ahora. Algo parecido a lo que pasó en Brasil con la llegada de Tite", dijo el exvolante a este diario. "Bauza era demasiado defensivo. Sampaoli es más osado. Los jugadores argentinos, que son de mucha calidad, comprarán su idea. La selección argentina se fortalecerá, dejará de ser un equipo que apuesta a una individualidad para ser un equipo de ideas colectivas que, a su vez, resaltará las individualidades".

La ausencia de Neymar

Por estar en período de vacaciones, vuelta de lesiones o presencia reciente en la final de la Champions League, Tite decidió darles descanso a algunos de los nombres que hoy son fundamentales para el andamiaje de la selección brasileña. El principal ausente es Neymar. También estarán fuera del amistoso Marcelo y Dani Alves, quienes disputaron la definición de la Champions en Cardiff, representando a Real Madrid y Juventus, respectivamente. Por último, los defensores Miranda (Inter) y Marquinhos (PSG) también lo verán desde casa. En cambio, David Luiz, zaguero de Chelsea, regresó al equipo tras una prolongada ausencia. Otro que vuelve es el delantero Gabriel Jesús, de Manchester City, que en febrero se fracturó el pie derecho.