Quién es el periodista detrás del manejo de la TV Pública

El secretario de Medios Públicos Jorge Sigal visitó el programa Terapia de Noticias por LN+

En el día del periodista, el secretario de Medios Públicos Jorge Sigal hizo su paso por el programa Terapia de Noticias emitido en la señal LN +. El hombre detrás de la administración de la TV Pública, Radio Nacional y Télam explicó cómo es estar frente a sus tareas. "Es una etapa diferente de mi profesión de periodista, me siento muy cómodo haciéndolo y trato en un 80% con periodistas, que es lo que siempre hice", dijo Sigal.

"Discutir entre nosotros tiene que ser una cosa normal y no una excepción", reflexionó. Ante el comentario, el periodista Pablo Sirvén recordó el programa conducido por la titular de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini en TV Pública. "¿Es la dirigente [Hebe de Bonafini] más adecuada para una pantalla pública después de haber hecho declaraciones tan categóricas?".

"No es la figura que yo elegiría para un canal público, no es la figura que yo elijo para representar Madres de Plaza de Mayo", contestó Sigal y minimizó la importancia del programa en la grilla del canal estatal. "Vinimos a cambiar el status de las cosas, no le hago una revisión ideológica al que va a trabajar en la TV Pública, Radio Nacional o Télam. Le dedicamos mucho más tiempo a que el canal público recupere la estima por parte de la sociedad, que la sociedad se sienta reflejada en esa pantalla, que algún día la gente diga: 'Es verdad, lo ví en la TV Pública'. No por un programa que se emite los sábados a las 9:00", agregó.

"Venimos de un proceso que fue muy radicalizado, medios públicos que eran de propaganda y al servicio del gobierno", criticó Sigal a la administración anterior y añadió: "Me gustaría discutir con los periodistas qué estamos haciendo para contribuir para que el periodismo sea lo que siempre soñamos".

Reconocido por sus años de militancia en el Partido Comunista, Sigal escribió un libro con sus anécdotas en el PC y en Moscú, Rusia, adonde viajó a los 17 años para estudiar sobre el marxismo-leninismo, aunque tiempo después renunció a su afiliación partidaria. Como periodista, el funcionario de Cambiemos se desempeñó en los diarios La Razón y Página 12, el semanario El Periodista y las revistas Gente y Tres Puntos. Además, se desempeñó como columnista del diario Crítica, colaboró en las secciones Enfoque y Opinión del diario LA NACION, en el semanario cultural ADN y en la revista Noticias.