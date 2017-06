Antes del debut ante Brasil, qué dijo Jorge Sampaoli sobre la formación, su vínculo con Lionel Messi y "el milagro" que espera de Icardi

Además, el DT de la Argentina se explayó en cuanto al estilo de juego y describió casos puntuales, como el aporte de Dybala, el puesto de Mercado y la situación de Agüero

Sampaoli, en la conferencia de prensa en Melbourne. Foto: LA NACION / Rodrigo Néspolo

MELBOURNE.- Falta un minuto para las 10.30 de la mañana del jueves, la hora fijada para la conferencia de prensa. La presentadora local se para delante de los periodistas y pide disculpas: habrá una demora de ocho minutos, y eso no estaba en los planes de la pulcritud australiana. Hasta que llega el protagonista, acompañado por el dirigente Luciano Nakis y dos integrantes del equipo de prensa. Se sienta, con el gesto serio, y se presta a exceder largamente el plazo convenido: al final, serán 14 respuestas y 44 minutos de exposición en la sala del gigantesco Melbourne Cricket Ground, que ahora no tiene a casi nadie pero el viernes recibirá a 100 mil espectadores en el Argentina-Brasil tan promocionado.

Algunas dudas y muchas certezas entregó Jorge Sampaoli, el DT de la selección argentina que se prepara para la primera prueba de su ciclo, este viernes a las 7.05 de nuestro país. Mencionó que todavía no definió la formación (aunque apenas le quede una duda), no pierde la esperanza de que Mauro Icardi juegue unos minutos -pese a que la evidencia médica le indique lo contrario-, se esperanzó con la usina creativa que imagina en el tándem Messi- Dybala y confirmó que tanto el capitán como Otamendi no jugarán el segundo amistoso, frente a Singapur el martes 13, ya que ambos futbolistas regresarán a la Argentina por una razón humanitaria: pronto se casarán.

Aquí, sus conceptos principales:

La formación. "El bosquejo del equipo se vincula con un grupo de futbolistas que todavía no definimos. Hemos probado variantes, pero no tenemos la formación todavía. A partir del entrenamiento de hoy aparecerá el equipo". Más tarde en el entrenamiento, el DT probó con Romero; Otamendi, Maidana, Mercado; José Luis Gómez, Lucas Biglia, Éver Banega; Messi, Paulo Dybala, Ángel Di María; y Gonzalo Higuaín.

El ánimo del plantel. "Hubo buena predisposición, con futbolistas de buen criterio para lograr lo que nosotros buscamos. Ojalá tengamos la posibilidad de plasmarlo ante Brasil".

La conexión Messi-Dybala. "La compresión del juego entre dos futbolistas como Messi y Dybala sería muy importante. Se trata de evaluarlos para ver qué grado de compatibilidad tienen y saber qué tan efectivos pueden ser".

Ausencias ante Singapur. "Ya estaba previsto que Messi y Otamendi volvieran a la Argentina para sus casamientos y no estarán en el segundo amistoso".

Las primeras emociones. "Cuando tomamos este desafío surgieron emociones que ahora hay que controlar. Hay que sacar el hincha que uno tiene dentro para conducir y mandar el mensaje justo. Este es un partido de preparación pero también es un clásico. Estoy ilusionado con el partido, las circunstancias, la predisposición".

Las ganas de Messi. "Tenemos que estar agradecidos de que Messi venga de China y deje sus vacaciones por unos días; es el único que lo hizo de los grandes futbolistas en este período de amistosos. Es algo que valoro y lo hace más grande de lo que es. Si el mejor de todos tienen tanta predisposición, es muy esperanzador para nosotros".

¿Puede jugar Mauro Icardi? "Mauro y yo estamos buscando la manera de que él juegue unos minutos, pero el médico no dice lo mismo y tiene la razón. Esperaremos que pase un milagro de recuperación en estas 24 horas para que Icardi juegue un rato, pero las imágenes indican que no podrá estar".

Desarrollar una identidad. "Más allá del rival, que sí es importante, mucho más lo es esta manera de sentir el fútbol. Si pensáramos mucho coartaríamos esa sensación de liberarnos para desarrollar un estilo. Priorizamos la ejecución de ideas sin sentir temores".

La búsqueda del triunfo. "Esta profesión te va metiendo tanto en el sentir de ganar que complica las relaciones, pero es lo que ha pasado en toda mi carrera".

Variantes para sorprender. "Tengo claro que el estilo es uno y después uno tiene matices para que el estilo genere una sistematización y no ser predecibles. Queremos un estilo con diferentes variantes para no ser neutralizados o analizados. En este juego, donde hay tanto análisis, hay que ir variando situaciones para generar rupturas".

La relación con Leo Messi. "El contacto es humano, me encontré con un jugador que tiene muchos deseos de participar con la selección. Es un referente; tuvimos charlas que me permitieron saber que está muy involucrado con que Argentina llegue al Mundial. Da un parámetro de ilusión. Leo es muy sencillo, humilde y compañero. Es muy positivo. Como líder futbolístico y natural que es, puede ayudar mucho".

El puesto del volante central. "Para nuestra idea o nuestro sentir, el mediocentro termina siendo determinante para nuestra organización. Las características de los jugadores que vinieron (Éver Banega, Lucas Biglia, Guido Rodríguez y Leandro Paredes) se asemejan y difieren a la vez, pero todos tienen buen pase, buen juego, encuentran futbolistas en distintas líneas. Si no tenés el control del juego, ya estás pensando en otra cosa. Está clarísimo el objetivo que tenemos como equipo, por eso los elegimos, si no tendríamos jugadores de otras características".

El recambio generacional. "Será paulatino y organizado con el tiempo, relacionado con lo que necesita esta selección con miras al futuro. Hoy, el presente indica que estamos de cara a las Eliminatorias y al partido frente a Uruguay. Queremos conocer a un poquito a los jugadores respecto de los que ya han estado y haremos una comparativa. Estamos conociéndolos".

El Brasil de Tité. "La llegada de Tité generó mucha convicción, mucha adhesión y compromiso de los jugadores. Originó que futbolistas muy destacados en sus clubes funcionara como el entrenador quiere. Brasil juega muy parecido al Corinthians de Tité y ése es un mérito. Hoy Brasil es una potencia respetada y ocupa el lugar que le corresponde. En cuanto a Neymar, para el equipo es muy importante porque es uno de los mejores jugadores del mundo. Que no esté afectará un poco al rendimiento de nuestro rival de este amistoso, aunque Brasil cuenta con muchas piezas que pueden reemplazarlo".

El pizarrón táctico. "Habrá un dibujo para atacar y otro para defender. Dependerá de cuándo tengamos la pelota y cuándo no. Esa organización estará vinculada con desplazamientos del rival, que deberemos neutralizar. Tenemos que generar ataques que provoquen incomodidad al oponente".

El puesto de Gabriel Mercado. "Puede ser marcador central por derecha o por izquierda; en el sector izquierdo tenemos inconvenientes y Gaby puede ser una opción por ese lado".

La situación del Kun. "A Agüero lo conocemos muy bien, valoramos lo que hizo en Manchester City y será evaluado y tenido en cuenta en el futuro. La competencia en su puesto es muy difícil porque hay tres o cuatro futbolistas muy destacados. Hablaremos con él para ver cómo se siente; puede ser un gran aporte para nosotros".

El Messi "catalán" y el Messi "argentino". "Messi encontró un sitio en Barcelona relacionado con el juego colectivo y lo mismo debe encontrar ahora en Argentina, que los jugadores no se aíslen. De esa manera se potenciará".

Cómo separar al hincha del DT. "Siempre nos hemos compenetrado con el escudo que nos tocó defender. Más allá del compromiso con el equipo que me toca conducir, hay un sentimiento. Es muy difícil separar al hincha y al corazón. Buscamos persuadir, más que mandar. Queremos transmitir el sentir popular por ese amor que le tenemos a la camiseta. Pero en ocasiones hay que dejar que el sentir aflore".