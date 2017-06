Cartas de los lectores

Coincidencia política

Para aquellos mal pensados que sostenían que jamás se podrían poner de acuerdo los diputados de distintos partidos, les ha llegado la hora de la decepción. Han coincidido y votado, sin dudar, una propuesta. La pregunta que algunos se harán es a quién beneficia. ¿A los jubilados? No. ¿A los enfermos que concurren a hospitales públicos? No. ¿A los docentes, médicos y policías? No. ¿A los ciudadanos en general? No.

Como suele hacer la "clase" política, es en beneficio de ella misma, al aumentarse los gastos de representación y viajes. La información no dice si además se abrazaron para festejar la inesperada y feliz coincidencia.

Oscar Bravo

DNI 4.366.129

Progreso social

Gobernar con eficacia es elevar el nivel de vida de la población, mejorar la vivienda, cuidar la salud pública, promover la cultura y la educación y, por supuesto, dar seguridad a la vida y los bienes de los ciudadanos. Es lo que se refleja en el Índice de Progreso Social (IPS). En cambio, el Producto Bruto Interno (PBI) es un concepto introducido por Simon Kuznets en el Congreso de los EE.UU. en la década del 30, que mide el ingreso nacional. Pero vale recordar que en ese informe advirtió Kuznets que el bienestar de la nación difícilmente puede inferirse del ingreso nacional. No obstante, el PBI reinó y reina como el indicador económico fundamental, a pesar de sus deficiencias (ignora el medio ambiente, da el mismo valor a una universidad que a una prisión y no registra el sentido de justicia). Michael Green explica que el IPS valora la capacidad de una sociedad para satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos. Mide los índices que permiten a los individuos sostener su calidad de vida y alcanzar su pleno potencial. Cuando se compara el PBI per cápita de un país con su índice IPS se puede apreciar e inferir la verdad de su plan económico. Mejorar el IPS combatirá el delito y mejorará el nivel de vida de los argentinos.

Guido Parisier

DNI 4.092.316

De espaldas a la ley

El editorial del domingo pasado "Una sociedad de espaldas a la ley" revela una realidad lamentable, y con un claro fundamento empírico pone de manifiesto un clima social anómico en nuestro país. Al respecto, quiero hacer un aporte que abreva en la psiquiatría. En 1997, Joel Paris publicó en la revista especializada Transcultural Psychiatry un revelador trabajo, que demostraba la íntima relación que existía entre ciertas características de algunas sociedades y la emergencia en la población joven de trastornos de la personalidad (patología sumamente grave). Las características de esas sociedades eran: falta de estructura social (instituciones ausentes desde lo funcional), anomia y ausencia de modelos sociales válidos. Concluye su trabajo afirmando que para evitar que tales sociedades sean usinas de patología mental se debería trabajar para modificar esas características. Todo un desafío para nuestra patria.

Juan Carlos Reboiras Vallejo

Médico psiquiatra

DNI 4.295.341

Reclamos del campo

La gente de campo tiene el cuero bien grueso. Sabe que al trabajar la tierra hay años buenos y años muy malos. Somos muchos los productores agropecuarios con la soga al cuello. Por un lado, las fuertes lluvias inundaron miles de hectáreas en la Argentina. Cosechas arruinadas, ganado muerto o mal vendido, rutas cortadas, puentes destruidos, gente aislada y sin caminos para sacar su producción.

Por el otro, la fea costumbre del sálvese quien pueda, los canales clandestinos, responsables municipales que parecen mirar para otro lado, no se sabe si por indiferencia, ignorancia o algún viejo rencor político.¿Será que tenemos tan grueso el cuero que nos quieren para tientos? Si al menos se trenzara una rienda bien fuerte para conducir por caminos más llanos al hombre y a la mujer de campo, feliz permitiría el desgarro. Pero ni caminos arreglados, ni soluciones para el agua, ni planes de emergencia... ni nada. Lo único eficaz y puntual es la boleta con impuestos. Mi padre, el corredor Gastón Perkins, siempre que ganaba una carrera se la dedicaba a Juan Bautista Alberdi, "su pueblo". Esto no es una dedicatoria, pero si los responsables de caminos y de las decisiones en el municipio de Leandro N. Alem escuchan y atienden las súplicas que le viene haciendo la gente de campo, sentiré una pequeña victoria y se la dedicaré a mi pago querido.

Cecilia Perkins

DNI 18.285.454

Policía de tránsito

Me parece digna de ser destacada la labor realizada -lo que incluye hacer frente a la impaciencia de conductores y peatones- por la joven policía de tránsito del gobierno de la ciudad en toda la traza del Metrobus del Bajo recientemente inaugurado. Con satisfacción, he sido testigo (y beneficiaria) del desempeño de este numeroso equipo durante los siete meses que duró la obra. Y aún siguen allí. Un ejemplo. Felicitaciones y gracias.

Beatriz M. Asaad

beadebue@yahoo.com.ar

Con velas y linterna

Desde el 26 de mayo se cortó el suministro de energía del edificio donde vivimos, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 516, Quilmes. No tenemos luz, ni siquiera de a ratos. Hemos realizado reiterados reclamos a Edesur por todos los canales que tenemos a nuestro alcance: Telefónicamente al Centro de Servicios (San Martín 453) y a través de Facebook, y las respuestas son las mismas: van desde que en las próximas cinco horas una cuadrilla "pasará a revisar", que el reclamo está como urgente o que el supervisor o jefe de los asesores está en conocimiento de la situación y agilizarán nuestro reclamo. Enviamos también una carta documento, no respondida, y recurrimos al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), el cual, más allá de los llamados para preguntar si ya nos hicieron el arreglo, nada hizo. Lo cierto es que seguimos a la luz de las velas y de las linternas. En suma, pagamos servicios que no podemos usar y tenemos gastos no programados en lavaderos, locutorios, restaurantes.

Diana Marcela Galeano

DNI 95.364.737

En la Red

Facebook

Macri pide a sus ministros un recorte de gastos para 2018

"Estamos llenos de buenas intenciones que de ninguna manera son acompañadas por el Poder Legislativo, trabajan cuando quieren y se aumentan, a contramano de los ciudadanos" - Juan Carlos Arza

"Que (los legisladores)se recorten sus propios sueldos abultados"

- Mario Houbron Pires

