Hacer lo necesario, aunque no se vea

Desde que empezamos a gobernar, todas las semanas recorremos distintas localidades de la provincia para conversar con los vecinos. A través de lo que hablamos con ellos, sabemos lo que esperan de nuestro trabajo. Después de tantos años de promesas, ya no quieren más relatos, discursos ni proyectos que nunca se hacen realidad.

Los bonaerenses quieren y merecen hechos concretos, y lo tienen muy en claro. El año pasado conocí a Lucrecia en el centro de evacuados por inundaciones de Pergamino. Ella tenía un quiosco y lo perdió todo: su heladera, su balanza y hasta su mostrador. El agua arrasó y la dejó sin nada. Quienes hayan pasado por una situación similar tal vez entenderán la angustia que eso genera.

En esa oportunidad le dije que, como a muchos otros damnificados, la íbamos a ayudar a salir adelante para que pueda volver a empezar y en poco tiempo reabrir su quiosco. Pero ella no me creyó porque durante años, después de cada lluvia, le prometieron que iba a estar mejor y eso no pasó. Como miles de personas, tenía todo el derecho a sentirse enojada, pero le aseguré que esta vez iba a ser distinto.

Hace unos días fui a conocer su nuevo negocio y a contarles a ella y a toda la localidad de Pergamino que vamos a implementar el Plan de Obras por Emergencia Hídrica, para mitigar las inundaciones.

Las ciudades ubicadas en el noroeste de la provincia son las más afectadas cada vez que llueve. Por eso decretamos la emergencia hídrica, para avanzar mucho más rápido en esas localidades que no pueden esperar. Las iniciativas son diversas y van desde la limpieza de cauces y de arroyos hasta la construcción y reparación de terraplenes. Lo que está claro es que nos estamos preparando para proteger a los vecinos en el corto y largo plazo.

Vamos a ejecutar 48 obras en 15 municipios, algunas financiadas por el gobierno nacional, que se suman a las 140 que ya tenemos en ejecución gracias al plan anunciado en 2016.

Como gobernadora, me comprometí a hacer lo que sea necesario para que los vecinos no vuelvan a sentirse solos. Y muchas veces lo necesario es hacer lo que no se ve y lleva tiempo.

Mientras las obras estén en marcha, cuando llegue el agua de nuevo vamos a acompañar a los vecinos, como Estado, con recursos fundamentales, como equipos de emergencia y centros de evacuados con colchones, comida y artículos de limpieza.

Los resultados no se van a ver de un día para el otro y eso lo sabemos todos. Pero hacía falta empezar y lo hicimos. Juntos iniciamos un camino distinto, marcado por el compromiso con el hacer y por garantizar que una obra que se empieza es una obra que se termina.

Para eso estamos trabajando como equipo desde el primer día. Así no sólo llevamos respuestas concretas a problemas que vienen desde hace años sin resolverse, sino que hacemos lo que nunca se había hecho, lo que no se ve. Y lo más importante es que en cada iniciativa llevamos el mensaje a Lucrecia y a todos los bonaerenses de que confíen, porque esta vez es en serio.

Aunque lleve tiempo, esta vez es de verdad.

Gobernadora de la provincia de Buenos Aires