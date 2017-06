Luis Beder Herrera: "Macri fue nuestro mejor elector en La Rioja"

Es el líder del peronismo riojano, que le propinó al Gobierno su peor derrota el domingo pasado. El ex gobernador Luis Beder Herrera dice que en su provincia la gente "castigó al Presidente, que fue nuestro mejor elector". Augura una reconstrucción del PJ a partir de octubre y advierte, implacable: "Si al peronismo le va bien en la elección, Macri va a estar obligado a conversar". Afirma que Cristina Kirchner "no va a liderar el peronismo" y asegura que a Carlos Menem "la gente lo quiere homenajear con su voto".

-¿Perdió Macri en La Rioja?

-El peronismo ha vuelto a ganar, y hay múltiples causas. Sin sorna, con todo respeto, un gran elector para nosotros fue el presidente Macri.

-¿Por qué?

-En La Rioja estuvo 40 minutos y no dijo nada sobre la provincia. Michetti lo mismo. Al igual que dos tercios del país, que no son la zona núcleo, nos sentimos abandonados. El plan Belgrano es un fracaso y Macri ha caído en su imagen. Como decía Perón: no es que seamos buenos, los otros son demasiado malos.

-El Gobierno apuesta a ganar en agosto con Julio Martínez...

-El panorama quedó abierto, aunque nos interesaba esta elección, puramente riojana. Queríamos saber si el pueblo riojano apoyaba nuestra propuesta, y salió bien (14 de las 18 bancas para el PJ).

-El gobernador Schiaretti habla de reconstruir el PJ...

-Es el más calificado para liderar a los gobernadores y poner equilibrio a esta situación. Somos últimos en [recibir] obras públicas, junto a Santa Cruz, cuando le hemos votado todas las leyes. Un castigo que duele.

-¿Apoya un pacto con el Gobierno después de la elección?

-Estoy de acuerdo. Son dos años muy largos. Si el peronismo hace una buena elección, Macri estará obligado a conversar.

-¿Qué lugar debe ocupar CFK?

-No voy a hablar mal de Cristina. La Rioja se ha beneficiado con muchas obras, pero el diálogo con ella era difícil. Es respetada, pero el peronismo no lo va a liderar ella.

-¿Debe ser candidata?

-Tendría que ser candidata e ir a las PASO, son los autores del sistema.

-¿Por qué impulsa la candidatura del ex presidente Menem?

-No está definido. Pero Carlos es una persona muy querida en La Rioja, mucha gente me dice que lo quiere votar a senador como homenaje.