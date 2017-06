Jaime Durán Barba, sobre Mauricio Macri: "Sería un loco si le digo que tiene que buscar la reelección"

[Video] El asesor y "amigo" de Mauricio Macri opinó sobre la comunicación política y criticó el fomento de la grieta

El principal asesor y amigo del presidente Mauricio MacriJaime Durán Barba estuvo en 50 Minutos y se refirió a la comunicación de los nuevos políticos, dijo que la grieta la generó el fanatismo kirchnerista y, como siempre hace en las entrevistas, negó rotundamente trabajar para el Gobierno.

Consultado sobre la importancia que se le da la llamado círculo rojo, Durán Barba sostuvo: "Hay que prestarle mucha atención a lo dice la gente, los políticos antiguos tienen desprecio por la gente. Mauricio tiene otra forma de comunicación".

Para el asesor presidencial, el cristinismo "tiene una visión mágica de la vida, muy mítica" y señaló: "Hace años mandaban los medios, ahora lo que manda es lo que la gente conversa. Hubo como 690 medios de comunicación que apoyaban a Hillary y trece a Trump", ejemplificó.

Par Durán Barba la última manifestación a favor del gobierno el 1 de abril "no fue organizada" y es propia de "la política del siglo XXI".

"En política todo importa, pero hay algunas que importan menos. Lo que más importa es lo que la gente conversa", manifestó y negó categóricamente que la grieta sea fomentada por el Gobierno. "Es un fenómeno de fanatismo, el gobierno de los Kirchner la incrementó, la grieta es la negación del otro", indicó.

Sobre un posible segundo mandato de Macri, Durán Barba remarcó: "Sería un loco si le digo: 'tenés que buscar la reelección'. Él verá lo que hace, nunca determino lo que él hace".

En cuanto al empleo público, el autor del flamante libro La política en el siglo XXI: arte, mito y ciencia, subrayó: "Los macristas no volanteamos, jamás usamos trolls, no sirven para nada".

Además, Durán Barba negó un vínculo laboral con el oficialismo: "No soy asesor del PRO ni del Gobierno, soy amigo de Macri. Ya me retiré, cuando cumplí 65 decidí hacer lo que me da la gana. Con el Gobierno no tengo relación, con Macri tengo una relación personal. No estoy contratado por el Gobierno".