Daniel Scioli suavizó la supuesta orden de Cristina Kirchner de "bajar" la candidatura de Florencio Randazzo

El ex gobernador bonaerense insinuó que la ex mandataria busca unidad para enfrentar a Cambiemos

cerrar

En medio de una interna peronista caliente, que tiene en una orilla a la ex presidenta Cristina Kirchner y en la otra a un desafiante Florencio Randazzo , reapareció el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli.

Queriendo dejar de lado los altibajos que ha sufrido su campaña tras el escándalo por su polémico anuncio de paternidad y un video de campaña compartido en Twitter -donde atacó al Gobierno con imágenes de despidos durante la gestión kirchnerista-, Scioli defendió a Cristina en C5N al manifestar que es ella "la que defenderá a la gente".

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli.

cerrar

Luego de que el entorno de Randazzo manifestó que Cristina "ordenó" bajar su candidatura, el ex candidato presidencial salió al cruce para suavizar el impacto de las supuestas indicaciones de la ex mandataria, al indicar que lo que se busca es unidad. "Lo han querido poner en cabeza de Cristina como que ella no quiere [competir en las PASO con Randazzo]. No se ha expresado en esos términos, tomemos por la positiva ese mensaje", expresó el ex gobernador de la Provincia.

"Ella ha dicho -continuó Scioli- que es un momento de enfrentar una alianza de tres partidos políticos. ¿Cómo no le vamos a dar a la sociedad una alternativa sólida y confiable?".

Tras criticar "las medidas de ajuste aplicadas por este Gobierno", que "tiene objetivos monetaristas, no productivistas", Scioli volvió a instalar el discurso kirchnerista haciendo alusión a la "movilización social ascendente" de la que tanto se jactó Cristina Kirchner; expresó que ya tienen "casi definida una agenda programática para colaborar desde el Congreso, porque no se trata de criticar por criticar", y concluyó: "Cuando vamos a pedir un voto sabemos por qué y para qué".