Hackearon la cuenta de Facebook del gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo

"Saquen la cara", con esa frase vulneraron las redes del primer mandatario provincial; los mensajes se refieren a los aumentos salariales de los políticos

Hackearon la cuenta de facebook del gobernador mendocino Alfredo Cornejo. Foto: El Sol

La vulnerabilidad de Internet y de las redes sociales volvieron a quedar a la vista. El problema es mayor cuando la acción es contra las autoridades. Una muestra de esto es lo que ocurrió esta noche en Mendoza. El perfil oficial de Facebook del gobernador de Cambiemos, Alfredo Cornejo, fue hackeado, al parecer, por jóvenes, quienes le dejaron varios mensajes en tono de humor, pero con un trasfondo claro, marcado por los aumentos salariales que reciben los políticos. Quizá, la suba en los viáticos de los diputados nacionales motivó el accionar de los piratas de la web.

"Saquen la cara", fue uno de los posteos que más llamó la atención, según dio a conocer el diario local El Sol. A los poco minutos, los comentarios fueron borrados. Desde la propia gobernación, al advertir el ataque, pidieron disculpas y al poco tiempo eliminaron todo, quizá pensando que nadie se había dado cuenta. Pero, habían aparecido más comentarios, con humor, que quedaron capturados. Un internauta le responde: "Bájense los sueldos, chorizos". A lo que el mandatario le responde: "El viernes sin falta bro caete con toda la flia a casa". Un joven le agrega: "Y el escabio obvio...Que no falte la Montero" (en relación a la vicegobernadora). Ante esto, Cornejo responde: "Que no falte el fernet porque me muero". Es más, hubo otro posteo del jefe del Ejecutivo local que decía: "Aguante el chori y el escabio".

El hacker cambió la foto de perfil de la cuenta de Facebook del gobernador Alfredo Cornejo. Foto: El Sol

Además, por momentos, la foto principal del perfil apareció con un policía deteniendo a un delincuente, que luego fue borrada.

Un tiempo atrás, la cuenta de Twitter de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue vulnerada por un grupo de hackers. A diferencia de lo ocurrido con el mandatario mendocino, la cuenta de Bullrich estuvo tomada por los internautas por más de una hora.