Donald Trump aleja a su país de Europa

La primera gira exterior del presidente norteamericano resultó todo lo complicada que se preveía. Tanto en la forma, como en el fondo. En primer lugar, porque su protocolo alejó constantemente a los hombres de prensa que podían hacerle preguntas embarazosas. Tan es así, que no brindó conferencia de prensa alguna. El viaje en sí mismo tuvo dos etapas bien diferentes.

En la primera, en Arabia Saudita e Israel, Trump se mostró ordenado y pronunció dos discursos claros acerca de los lineamientos de su política para Medio Oriente. En síntesis, cree que es tiempo de volver a empujar el proceso de paz y que son las partes las responsables del diseño del acuerdo respectivo. Y definió a Irán como país exportador de terrorismo y enemigo del mundo árabe. En ambos casos obtuvo recepciones calurosas por parte de sus respectivos anfitriones.

La segunda etapa, la de la reunión del G7 en Taormina, Sicilia fue, en cambio, intranquilizadora. En ella Trump hizo gala de arrogancia y de poca educación, como cuando se ubicó en la primera línea de una sesión fotográfica, empujando, a la vista de todos, al primer ministro de Montenegro.

Lo cierto es que el presidente norteamericano tranquilizó a sus interlocutores en Medio Oriente, pero desconcertó y desorientó a sus pares europeos. A punto tal que, después de su partida, la canciller alemana, Angela Merkel, señaló: "Los tiempos en los que podíamos contar totalmente con otros han terminado, según acabo de experimentar en los últimos días. Nosotros, los europeos, debemos tomar nuestro propio destino en nuestras manos. Por supuesto, necesitamos tener relaciones amistosas con los Estados Unidos, con el Reino Unido y con nuestros otros vecinos, incluyendo a Rusia. Pero tendremos que luchar por nuestro propio futuro."

Ocurre que Trump dejó de reafirmar su compromiso con el Artículo 5 del Tratado de la OTAN, nada menos que aquel que define la existencia de una obligación recíproca de defensa en caso de ataque exterior. Su silencio sugiere que no puede presumirse, en más, que los Estados Unidos reaccionarán siempre en defensa de Europa.

Un cambio de actitud que no es menor y que de alguna manera comienza a resquebrajar la unidad de Occidente. Por ello no sería demasiado raro que, de pronto, la Federación Rusa decidiera tratar de comprobar, con hechos, la desunión de la OTAN. Lo cierto es que tan sólo cuatro meses después de haber dado comienzo a su gestión, Donald Trump conmovió de un plumazo los cimientos de un pacto militar sustantivo que existe desde hace 70 años.

El cambio de dirección se justificó con el argumento conocido de que no es equitativo que los Estados Unidos tengan que hacerse cargo del 75% de los costos operativos de la OTAN y que tampoco lo es que buena parte de los socios europeos tengan atrasos sensibles en los pagos que, respecto de la OTAN, les corresponde hacer. Y es efectivamente así.

El Acuerdo de París, suscripto por 147 países, tiene que ver con la necesidad de reducir las emisiones contaminantes de modo de evitar que las temperaturas aumenten más de dos grados Celsius.

A ello se agregó la actitud de presidente Trump que sugirió que los Estados Unidos saldrán del Acuerdo de París en materia de cambio climático, pacto que -en cambio- fue ratificado por los representantes de todos los demás miembros del G7. Horas después oficializó ese retiro.

Desde el punto de vista político, la confrontación entre Angela Merkel y Donald Trump puede haber sido oportuna para la señora Merkel. Sucede que ella camina en busca de su reelección en el próximo mes de octubre. Y que la popularidad de Donald Trump en Alemania es llamativamente baja. Para hacer las cosas aún más duras, Trump, al regresar a su país, explicó su actitud como formando parte de la necesidad de eliminar las prácticas comerciales distorsivas de Alemania y de sus socios europeos, a lo que agregó el dato preciso de que los países del Viejo Continente están comprometidos a dedicar el 2% de sus PBI a los gastos de defensa, pero que la realidad muestra que, en promedio, apenas dedican a ello el 1,46% de sus PBI.

Los cruces entre Trump y Merkel han conmovido a una alianza militar incondicional desde la Guerra Fría. El G7 será, en adelante, diferente. Y habrá que tener en cuenta que la antipatía hacia Trump no es monopolio de Alemania. Algo bastante parecido sucede, por ejemplo, en el mundo escandinavo, donde los Jefes de Gobierno de Noruega, Islandia, Suecia, Dinamarca y Finlandia hicieron rápidas declaraciones que deben interpretarse como muestras de solidaridad con la posición de la Canciller de Alemania.

El viaje al exterior del presidente norteamericano comenzó a hacer realidad aquello de que los Estados Unidos procuran no ser más el país líder del mundo, ni el guardián de la paz internacional. Aquello que Trump sintetiza con su: "Primero América". E hizo notorio su abandono del centro del escenario, lo que supone un riesgo, por aquello de que los espacios vacíos siempre se llenan cuando de la comunidad internacional se trata.

Desde la distancia. lo sucedido no sorprende. Aquello de que la personalidad y el andar caótico del presidente norteamericano podían marcar su gestión acaba de hacerse realidad. Al menos respecto de su relación con los líderes europeos. A diferencia de lo ocurrido, de inicio, entre Trump y el líder chino Xi Jingping, donde la química entre ambos líderes parece haber sido buena, la marcha de la relación de Donald Trump con sus pares europeos comenzó notoriamente con el pie izquierdo.

Como Vladimir Putin, Donald Trump transmite la sensación de que prefiere interactuar frente a una Europa no unificada. Pero lo cierto es que su actitud inicial parece haber logrado el resultado inverso. Sus interlocutores europeos, respecto de él al menos, parecen haberse unido en el rechazo.

Así como Trump decidió formalmente salir del Acuerdo del Transpacífico, cediendo el espacio geopolítico a China, algo parecido puede haber comenzado a suceder respecto de Europa y de los acuerdos en materia ambiental, puesto que Donald Trump transmite la sensación de, en ambos casos, querer mantenerse a distancia.

China -mientras tanto- está ocupando el vacío que genera Donald Trump. Acaba de invertir en Alemania, en el área de la tecnología, adquiriendo la empresa robótica "Kuka" y la de alta tecnología "Aixtron". Y hace señales de estar interesada en incrementar sus lazos económicos con el Viejo Continente. Desde queXi Jinping proclamara en la última reunión de Davos que su país quiere asumir el papel de "garante del libre comercio" China ha mantenido una conducta bastante coherente con ese anuncio.

Como conclusión: Occidente ciertamente no ha muerto. Porque es mucho más que un pacto militar. Es la expresión de una civilización común y sus principios y valores distintivos. No obstante, el que hasta ahora ha sido un grupo unificado, ya no lo es. Tiene una fisura. En lo militar. el pacto central que une a Occidente, el de la OTAN, está lastimado. De ningún modo ha quedado moribundo, pero ya no es lo mismo que fuera.

Como si eso fuera poco, además, el abandonar el Acuerdo de París está perjudicando al mundo entero puesto que la política global contra el cambio climático está en peligro. Lo que es bastante más que una decepción.