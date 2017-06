Volar lejos: hasta hace un año no había viajado al exterior y ahora debutará en la selección para ser socio de Messi

En la última práctica antes del clásico contra Brasil en Melbourne, Jorge Sampaoli volvió a poner como titular a José Luis Gómez, el lateral de Lanús

MELBOURNE.- Un estadio para 100 mil espectadores es todavía más inmenso cuando está vacío. ¿Y cómo retumbará cuando está cubierto? Para los futbolistas de la selección argentina, la respuesta aparecerá este viernes, cuando disputen en este escenario colosal un partido no menos majestuoso: el legendario clásico contra Brasil, uno de los top del mundo. Ahora es jueves, son las 16.30 en este lado del mundo y llovizna: Lionel Messi entra con paso cansino y calzas negras a enfocarse en el último entrenamiento. "¡Messi, I love you!", le grita emocionado uno de los nenes de un grupo de alrededor de 20 enfundados en la camiseta argentina. El capitán está demasiado lejos como para escucharlo.

La práctica comienza y Jorge Sampaoli no tarda en mostrar sus cartas. Pasa el calentamiento y llama a 10 de los 26 jugadores que se esparcen por todo el campo de juego; les habla y enseguida ellos se distribuyen en sólo una mitad de la cancha. Son Otamendi, Maidana, Mercado; José Luis Gómez, Lucas Biglia, Éver Banega; Messi, Paulo Dybala, Ángel Di María; y Gonzalo Higuaín. No hay arquero porque el ejercicio que propone el DT no lo necesita, pero el nombre salta solo: será Chiquito Romero, el de siempre.

El partido entre la Argentina y Brasil se jugará este viernes, a las 7.05 (hora de Argentina). Será televisado por TyC Sports

La intensidad excede lo habitual de las jornadas previas a un partido. La llovizna permanece una hora después, cuando Sampaoli recién pone el punto de stop. "Vamos a salir a apretarlos, están muy enchufados", pronosticará más tarde un integrante del staff técnico. En unas horas se verá: del otro lado espera un Brasil clasificado al Mundial, sin Neymar ni la defensa titular pero peligroso: darle otra cachetada a la Argentina les provocaría un placer siempre deseado.

Más temprano, en la conferencia de prensa, el entrenador no había querido confirmar la formación, pero la práctica realza un indicio: los que ahora ya se van al vestuario que tiene asientos de tablas de madera (por algo el estadio es un templo del cricket) son los mismos que ayer practicaron en el campo de Melbourne City. Igual, y como siempre, las conjeturas acabarán pronto, cuando la planilla oficial se imprima.

Si se confirman, entonces habrá un debut: por el carril de Messi andará un santiagueño de 23 años nacido en el barrio 25 de Mayo de La Banda, integrante de una familia humilde de 12 hermanos (aunque dos ya murieron) y al que algún atrevido le dice Cafú. El mismo que hasta hace un año todavía no había viajado al exterior, y que tuvo su bautismo en el aire en la gira previa a los Juegos Olímpicos de Río como parte del plantel que dirigía el Vasco Olarticoechea. El que debutó en la Primera de Racing a los 19 años, después perdió terreno y estuvo un año en San Martín de San Juan para relanzarse. Sí, ese que ahora es aplaudido en la banda derecha en Lanús, con el que ya fue campeón.

