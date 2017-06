Lionel Messi habló en Australia: dijo que se quiere retirar en Barcelona y se refirió a su relación con Cristiano Ronaldo

La Pulga brindó una entrevista en la antesala del partido de mañana ante Brasil y dejó algunas sensaciones tras la temporada que terminó en España

Foto: LA NACION / Rodrigo Néspolo

Lionel Messi es el hombre más buscado en la gira que la selección Argentina realiza por Australia. A horas del debut de Jorge Sampaoli como entrenador de la celeste y blanca, la Pulga brindó una extensa entrevista con la cadena asiática de ESPN y dejó algunas definiciones sobre las finales perdidas, cuál será su futuro y la relación que tiene con Cristiano Ronaldo.

Volvió a hablar de las finales que la selección Argentina perdió en los últimos años. Desde la derrota ante Alemania en el Mundial de Brasil a las caídas ante Chile por penales en las Copas América de 2015 y la edición Centenario de 2016. "Estuvimos muy cerca, fue por detalles, por penales que no pudimos ser campeones. Creo que en los momentos clave no tuvimos la suerte del campeón. Perder finales así es duro pero es lo que hay", señaló la Pulga.

Messi contó que es "muy difícil" levantarse luego de las derrotas, pero valoró que el seleccionado haya llegado a instancias decisivas luego de perder en las definiciones anteriores. "No es fácil levantarse después de perder una final. Nosotros lo hicimos, volvimos a llegar a otra que para nosotros era importante también. Nos volvimos a quedar a las puertas y lo hicimos una tercera vez", remarcó. "Más allá de que no se ganó fue algo espectacular poder llegar a las tres finales. Lamentablemente no conseguimos ninguna", sentenció.

cerrar

El futuro de Messi... en Barcelona. Mucho se habla en los medios españoles de cuándo será la renovación del contrato de la Pulga. Algunos sostienen que el nuevo vínculo con el club será hasta el 2021, con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros.

Hoy la Pulga habló de lo que desea para su futuro: "Siempre he dicho que me gustaría terminar mi carrera en Barcelona. Hoy por hoy, pienso en el día a día, en el Barça que es donde estoy, y donde vamos a intentar hacer un gran año la temporada que viene, conseguir el mayor número de títulos posibles como hacemos siempre", indicó.

La relación de Messi con Cristiano Ronaldo. Ante la pregunta que le hicieron de la rivalidad que tiene con el portugués, Messi explicó: "Es algo que ha creado la prensa. Nosotros lo que queremos cada uno es hacer lo mejor posible cada año y dar lo mejor para nuestro equipo. Lo que se habla afuera, personalmente, no le doy importancia".

Además, elogió al portugués y lo señaló como uno de los mejores jugadores del mundo. "Es un grandísimo jugador que tiene muchísimas cualidades como todo el mundo sabe. Que año tras año se supera y por eso es uno de los mejores del mundo", explicó Messi.