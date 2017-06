Claudio Úbeda: "Nadie me comunicó que no sigo al frente del Sub 20"

Tras el fracaso en el Mundial juvenil, el DT remarcó que tiene contrato hasta octubre; Nicolás Diez, del riñón de Sampaoli, sería el elegido para reemplazarlo

Claudio Úbeda. Foto: Captura

Claudio Úbeda está desorientado. El hombre que hace un año cayó de un paracaídas a la selección Sub 20, tras un irregular proceso en el cual no presentó ninguno de los 44 proyectos que llegaron a la AFA y terminó siendo elegido desde las sombras, hoy no sabe qué hacer. "Nadie me comunicó que no sigo al frente del Sub 20", dice y se resiste a dejar un puesto que parece que ya tiene otro dueño.

Desde que asumió Jorge Sampaoli al frente de la selección, el nombre de Nicolás Diez, del riñón del flamante nuevo DT, es el que suena más fuerte para tomar la posta. Por eso Úbeda, cansado de los rumores, le mandó el mensaje a la AFA desde los medios. "Tengo contrato hasta octubre y nadie me comunicó nada", insistió, en declaraciones a TyC Sports.

Con respecto al fracaso de la Sub 20 en el Mundial, tras la eliminación en primera ronda, justificó: "Tratamos de darle seriedad al trabajo que estamos haciendo. Dividimos el proceso en dos partes. La del resultado, a nivel numérico, fue malo. Pero a nivel progresión de trabajo, hubo avances".

"El equipo tuvo una identidad de juego muy marcada, fuimos superiores a algunos rivales pero nos costó a hacer goles y lo pagamos caro", agregó.

Y cerró: "No tengo dudas que hay varios de los jugadores que dirigí que en poco tiempo integraran la selección mayor".