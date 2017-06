Golearon a los Pumitas: cayeron 72-14 ante Sudáfrica y hasta los cargaron con un try apoyado por tres jugadores

Soñaban con llegar a semifinales, pero fueron ampliamente superados por un equipo que les apoyó 11 tries

Foto: Twitter @JuniorBoks

Los Pumitas soñaban con llegar a la semifinal del Mundial juvenil que se está disputando en Georgia, sin embargo, en el cierre de su grupo, el equipo argentino sufrió una dura goleada ante los Springboks. El conjunto sudafricano se impuso 72-14 y dejó al combinado nacional sin chances de avanzar en el campeonato.

Fueron en total 11 los tries que los Junior Boks le apoyaron a los Pumitas, uno de ellos en una situación muy poco habitual. Papier consiguió romper la defensa argentina, se iba sólo para apoyar sin embargo esperó a dos compañeros para que los tres juntos apoyaran en el in-goal de los Pumitas.

Los Pumitas terminaron con dos derrotas y un triunfo en su zona. Además de caer ante los sudafricanos, perdieron contra Francia y le ganaron en el debut a Georgia, el orgainzador del Mundial juvenil.

El partido:

Argentina (14): Juan Pablo Castro; Tomás Malanos (cap), Facundo Ferrario, Felix Luna y Bautista Delguy; Tomás Albornoz y Matías Sauze; Nicolás Walker, Marcos Kremer y Bautista Stavile; Lucas Paulos y Nahuel Milán; Jeremías Tarter, Leonel Oviedo y Rodrigo Martínez.

Ingresaron: José Luis González, Santiago Pulella, Alejandro Luna, Franco Molina, Juna Molina, Gonzalo García, Juan Bautista Daireaux y Teo Castiglioni.

Entrenador: Gastón Conde

Sudáfrica (72): Manie Libbok; Yaw Penxe, Wandisile Simelane, Damian Willemse y Gianni Lombard; Curwin Bosch y Embrose Papier; Juarno Augustus, Ernst van Rhyn (cap) y Len Massyn; Ruben van Heerden y Hendre Stassen; Carlu Sadie, Johan Grobbelaar y Kwenzo Blose.

Ingresaron: Gerhard Steenekamp, Daniel Jooste, Wikus Groenewald, Salmaan Moerat, Muller Uys, Francois de Villiers, Stedman Gans y Jeanluc Cilliers.

Entrenador: Chean Roux

Tantos en el Primer Tiempo: 5',17' y 37', Goles de Bosch por Tries de Grobbelaar, Lombard y Penxe (S); 10' y 35', Tries de Grobbelaar y Willemse (S); 14', 30', Goles de Albornoz por Tries de Luna y Malanos (A). Amonestado: 14', Wandisile Simelane (S)

Tantos en el Segundo Tiempo: 2', 17', 35' y 39',, Goles de Bosch por Tries de Augustus, Papier, De Villiers y Cilliers (A); 7', Penal de Bosch (S); 11' y 33', Tries de Lombard y Libbok (S). Amonestados: 1', Franco Molina (A); 37', Tomás Malanos (A)

Arbitro: Frank Murphy