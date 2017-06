Elecciones en Gran Bretaña: los candidatos ya votaron y se espera una larga noche de recuento

Los británicos deciden hoy quién será el primer ministro que asumirá en un momento clave del país; los resultados estarían a la madrugada argentina

Elecciones en Gran Bretaña: los candidatos votaron y se espera una larga noche. Foto: Reuters

LONDRES.- Es un día de paraguas y decisiones. Más de 47 millones votantes británicos eligen hoy quién será su nuevo primer ministro y, sobre todo, quién los guiará en el espinoso camino de su salida de la Unión Europea (UE), en el complejo proceso denominado Brexit .

Los dos principales adversarios, la primera ministra conservadora Theresa May y el desafiante aspirante laborista Jeremy Corbyn, hicieron encendidos llamados para el voto, ante una ciudadanía escéptica y cansada de ir a votar.

"Tu voto ayudará a asegurar una economía más fuerte y un futuro más brillante para Gran Bretaña. No dejes de ir colegio electoral antes de las 10 de la noche", sostuvo May.

"Lideraré un Gobierno en el que puedes confiar. Los laboristas construiremos una Gran Bretaña que trabaje para la mayoría, no para unos pocos", sostuvo, a su vez, el laborista Corbyn a través de la red social .

I will lead a government you can rely on. Labour will build a Britain that works #ForTheMany, not the few. #VoteLabourpic.twitter.com/HzBmTEjpcl&- Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 8 de junio de 2017

Llueve en buena parte del territorio y si bien eso acá no es novedad, no ayuda a movilizar a un votante que llega a la instancia bastante descreído. "Lo más importante, que es que saldremos de Europa, ya está decidido. Lo demás, me despierta muchas dudas", recogió LA NACION entre los votantes.

El final de la campaña fue vibrante. Los candidatos hicieron un recorrido de miles de kilómetros y empezaron la jornada antes de las 5 de la mañana, en un esfuerzo desesperado por arañar votos.

Una noche larga

Pero la jornada de esta noche promete ser larga. El cierre de las urnas es a las 22 (las 18 en la Argentina). A esa hora se conocerán los "boca de urna" de las principales cadenas y medios de comunicación. En el pasado han sido bastante ajustados a la hora de proyectar los resultados. Pero, de hecho, no serán resultados sino sólo proyecciones.

Luego empezará, por goteo, el resultado por circunscripciones. Eso ocurrirá hacia la maedianoche (las 20 argentinas). Se espera que el proceso de conteo dure hasta las 5 de la mañana de aquí, la 1 de la mañana en la Argentina. Pero no es seguro.

Las encuestas, que se han probado no muy confiables, pronostican un triunfo de la conservadora May. Pero son más inciertas a la hora de pronosticar por cuánto y ese es un dato crucial. Si May se impone pero, por una mayoría leve, su futuro político estará en riesgo. No ante los votantes sino ante su propio partido.