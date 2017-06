Elecciones en Gran Bretaña: las apuestas prevén un triunfo conservador

Cuando promedia la jornada electoral, pronostican un triunfo abrumador de Theresa May; hay un pozo de 18 millones de libras

Las apuestas prevén un triunfo conservador en Gran Bretaña. Foto: AFP

LONDRES.- En una elección clave como la de hoy en Gran Bretaña no sólo las encuestas proyectan un triunfo conservador sino que, al promediar la jornada, hasta las casas de apuestas se inclinan -en este caso, en forma abrumadora- por un triunfo de la conservadora Theresa May.

Nada menos que 18 millones de libras -cerca de 25 millones de dólares- se apostaron en el pozo de una de las principales firmas de apuestas a favor de un triunfo conservador.

La casa Betfair informó que las opciones fueron 93 por ciento a favor de un triunfo conservador mientras que sólo el 7 por ciento se inclinó por uno laborista. "Si llega a haber sorpresas, será un batacazo", dijeron los organizadores.

Las apuestas prevén un triunfo conservador en Gran Bretaña. Foto: AFP

Las apuestas son populares en este país para todo tipo de eventos, incluidas elecciones decisivas, como éstas. Lo resultados de Betfair están en los tabloides de la tarde y se reparten incluso cerca de los lugares de votación, que estarán abiertos hasta las 10 de la noche.

cerrar

Elección clave

Es una elección crucial. Más de 47 millones votantes británicos deciden hoy quién será su nuevo primer ministro y, sobre todo, quién los guiará en el espinoso camino de su salida de la Unión Europea (UE), en complejo proceso denominado "Brexit".

Los dos principales adversarios, la primer ministra conservadora Theresa May, y el desafiante aspirante laborista Jeremy Corbyb hicieron encendidos llamados para el voto, ante una ciudadanía escépetica y cansada de ir a votar.

"Tu voto ayudará a asegurar una economía más fuerte y un futuro más brillante para Gran Bretaña. No dejes de ir colegio electoral antes de las 10 de la noche", sostuvo May.

"Lideraré un Gobierno en el que puedes confiar. Los laboristas construiremos una Gran Bretaña que trabaje para la mayoría, no para unos pocos", sostuvo, a su vez, el laborista Corbyn a través de la red social twitter.

Llueve en buena parte del territorio y si bien eso acá no es novedad, no ayuda a movilizar a un votante que llega a la instancia bastante escéptico. "Lo más importante, que es que saldremos de Europa, ya está decidido. Lo demás, me despierta muchas dudas", recogió LA NACION.

El final de la campaña fue trepidante. Los candidatos hicieron un recorrido de miles de kilómetros y empezaron la jornada antes de las 5 de la mañana, en un esfuerzo desesperado por arañar votos.

Cuándo se sabrá el resultado

Pero la jornada de esta noche promete ser larga. El cierre de las urnas es a las 22 (las 18 en la Argentina). A esa hora se conocerán los "boca de urna" de las principales cadenas y medios de comunicación. En el pasado han sido bastante ajustados a la hora de proyectar los resultados. Pero, de hecho, no serán resultados sino sólo proyecciones.

Luego empezará, por goteo, el resultado por circunscripciones. Eso ocurrirá hacia la maedianoche (las 20 en Buenos Aires). Se espera que el proceso de conteo dure hasta las 5 de la mañana de aquí, la 1 de la mañana en la Argentina. Pero no es seguro.

Las encuestas, que se han probado no muy confiables, pronostican in triunfo de la conservadora May. Pero son más inciertas a la hora de pronosticar por cuánto y ese es un dato crucial. Si May se imponpe pero, por una mayoría leve, su futuro político estrá en riesgo. No ante los votantes sino ante su propio partido.