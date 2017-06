"Es muy importante poner metas de aprendizaje en la Argentina"

Manuel Álvarez Trongé, presidente de Educar 2050, analizó el Plan Maestro que presentó el Gobierno y se refirió a la necesidad de lograr consensos básicos de largo plazo

Manuel Álvarez Trongé, presidente de Educar 2050, estuvo en LN+ PM y analizó el Plan Maestro que presentó el Gobierno en materia de educación. "Se presentó un plan pero no hay un acuerdo de consensos básicos atrás. Se presentó con cierto apresuramiento. Tampoco hay un pacto educativo detrás", dijo, y añadió: "Es muy importante poner metas de aprendizaje para la Argentina. Porque el país tiene un estado de baja calidad educativa y de mucha desigualdad. Por eso tener un plan es razonable, pero lo importante es el proceso".

Agregó que, en materia de educación, es importante trabajar con consensos a mediano y largo plazo y que "eso todavía no está". También se refirió a que no debe ser un plan de gobierno sino de estado: "Muchos plazos son a 2026 y hay algunos que tienen cuatro años, pero son los menos. Por eso se necesita un acuerdo de consensos y de mucha discusión. Requiere paciencia y la necesidad de llegar a acuerdos elementales entre los distintos actores. Me encanta la metáfora de un Pacto de la Moncloa Educativo".

Para comparar, citó el caso de Brasil, que tiene un plan educativo a 10 años y con un aumento del plan de inversión para que llegue al 10% del PBI, donde la discusión llevó cuatro años. O Ecuador, donde se hizo una consulta popular. "Esto pone sobre la mesa la necesidad de un debate previo para tener consensos básicos, con la oposición, los sindicatos, los padres y la ciudadanía involucrados en el tema", dijo.

Pero, ¿cómo involucrar a todas las partes para llegar a acciones concretas y que no quede sólo en buenas intenciones? "Hoy pueden participar en la página de Compromiso por la educación, pero pedimos más: debates para llegar a puntos en común. El Gobierno tiene actuar en ese sentido y la sociedad civil se lo tiene que reclamar. Para lograr que esto sea la base de un cambio copernicano como el que tenemos que hacer en la educación, necesitamos esa participación y más tiempo", explicó Álvarez Trongé.

Sin embargo, se cuestionó que en una de las primeras reuniones de Compromiso por la educación hubiera una baja representación del sindicalismo docente en ese encuentro. Por eso surge la duda, ¿es posible construir ese consenso a largo plazo, sobre todo en un año en el que se polarizó la discusión? "Es clave luchar por eso y son los docentes los que tienen la llave, los que tienen el verdadero protagonismo. Tienen que estar y quieren estar, tenemos que llegar a una mesa donde puedan estar todos", dijo.

También surgen cuestiones urgentes de la educación argentina que no pueden esperar al debate de fondo y que necesitan una resolución más inmediata. Álvarez Trongé coincidió: "Tenemos que remarcar la emergencia educativa, sobre todo en los sectores más vulnerables, sobre todo en un país con más de 30% de pobreza. Y en en el plan no está tan claro y esa es la emergencia número uno".

Por último, explicó los cuatro puntos claves del plan: la enseñanza obligatoria que es necesario que se cumpla ("porque no se está cumpliendo"), el nivel de calidad, la formación docente ("ahí está a clave") y la infraestructura y tecnología.