Cristina Kirchner, contra el Gobierno: "¿Qué más quiere que ajusten los argentinos?"

Unicef reveló que en el país la mitad de los niños son pobres; la ex mandataria tomó esas cifras para cuestionar a Mauricio Macri

La ex presidenta Cristina Kirchner fustigó contra el gobierno nacional por las políticas económicas, tomando las cifras difundidas hoy por Unicef, que revelaron que en el país la mitad de los niños son pobres.

De acuerdo con la proyección a todo el país que realizó Unicef para el último trimestre del año pasado, sobre la base de datos del Indec, hay 5,6 millones de chicos en la pobreza, de los que 1,3 millones sufren directamente hambre.

Unicef estimó que el 47,7 por ciento de los hogares con niños y adolescentes no cubre la canasta básica https://t.co/YdVBBHp8zT&- Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 8 de junio de 2017

La ex mandataria tomó esos datos para criticar la política económica de Mauricio Macri. "Ya les subieron las tarifas, el transporte, los alquileres, las prepagas, los peajes, las expensas, los remedios, los alimentos, no llegan a fin de mes, venden el auto, se mudan a departamentos más chicos, dejan de consumir primeras marcas, no pueden comprar en cuotas. Y además les pusieron techo a las paritarias. ¿Qué más quiere que ajusten los argentinos?", expresó Cristina Kirchner a través de su cuenta de Twitter.

Además se refirió a las informaciones que trascendieron la semana pasada sobre las intenciones del Presidente de ordenar un recorte de gastos el año próximo en el Estado.

... y además pusieron techo a las paritarias. ¿¿¿QUÉ MÁS QUIERE QUE AJUSTEN LOS ARGENTINOS??? pic.twitter.com/2G1k0xf4al&- Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 8 de junio de 2017