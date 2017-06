River no pierde el optimismo: qué chances cree el plantel que tiene en el torneo

Sin Maidana, Nacho Fernández y Alario, el conjunto de Núñez continúa preparando el partido frente a Racing en una semana diferente; la confianza está intacta

River se enfoca en el partido con Racing. Foto: Prensa River

Se respira calma en Ezeiza. No hay reproches ni malhumor. A pesar de que la semana es diferente al no haber fútbol el fin de semana, y que aún está fresca la herida del traspié con San Lorenzo, River busca aferrarse al optimismo. Esta mañana, el plantel se entrenó con la mente puesta en el duelo del domingo 18 ante Racing y realizó ejercicios técnicos, tácticos y de resistencia, sin la presencia de Jonatan Maidana, Nacho Fernández y Lucas Alario, convocados a la Selección Argentina. No hay mucho tiempo para perder: más allá del freno que sufrió el Torneo Primera División por la fecha FIFA, el calendario marca que quedan menos de tres semanas para la definición del título. Y el Millonario no se quiere bajar de la pelea.

La derrota 2-1 con el Ciclón y la victoria del líder Boca 3-0 sobre Independiente alejó al equipo de Marcelo Gallardo a cuatro puntos de la cima. Ahora, deberá buscar la mayor cantidad de puntos posibles de los encuentros que jugará frente a la Academia y Aldosivi en el Monumental, más Colón en Santa Fe, y esperar un traspié del Xeneize, que debe cruzarse con Aldosivi, Olimpo y Unión. Más allá de que el desafío es difícil y River ya no depende de sí mismo, la esperanza todavía no se pierde.

"Son quince días para sacarnos la mala espina, pero todavía tenemos chances en el campeonato y lo vamos a pelear. No es imposible que se caiga Boca, puede tener algún traspié. Nosotros veníamos jugando muy bien y perdimos el último partido. Intentaremos sumar los nueve puntos que quedan y, como no depende de nosotros, miraremos de reojo lo que pasa en el otro lado", explicó Camilo Mayada, y ahondó en la autocrítica que realizó el plantel tras dejar puntos con Rosario Central (0-0) y San Lorenzo.

"Hemos hablado grupalmente. Uno sabe y es consciente de la autocrítica que hay que hacer, tanto grupal como personal. Pero estamos tranquilos, porque más allá de que se perdió una oportunidad importante, el equipo viene haciendo las cosas bien. Con San Lorenzo jugamos sin Alario y perdimos muy rápido a Driussi, que marcaron muchos goles y son importantes. Cuando estén disponibles, trataremos de repetir las buenas actuaciones que se vieron a lo largo del semestre", agregó Mayada. "El último partido el funcionamiento no fue similar al que veníamos teniendo. Después, errores tenemos todos: podemos fallar o nos pueden convertir, pero cada uno está preparado de la mejor manera para reponerse rápidamente. Por algo estamos en River y el técnico nos tiene en consideración".

"Ahora se habla de la derrota, pero venimos haciendo las cosas muy bien como para que eso opaque lo que construimos. Mantenemos la esperanza de coronar un gran semestre" Ariel Rojas Compartilo

Dar el brazo a torcer no parece ser una opción viable para el presente de River, que empezó el semestre a nueve puntos de Boca, pasó a estar a 11 luego de la fecha 15, y llegó a estar a tan solo uno a cuatro jornadas del final. Ariel Rojas, uno de los grandes referentes del plantel, se expresó en la misma sintonía. "Mientras estén las chances, vamos a mantener la esperanza. Queremos luchar hasta el final. Sabemos que no tenemos más margen de error y hay que ganar los tres partidos que restan, y esperar. Lo mejor que podemos hacer es focalizarnos en eso", comentó el volante de 31 años. "Disfruto este presente. Ahora se habla de la derrota del último fin de semana, pero venimos haciendo las cosas muy bien como para que eso opaque todo lo bueno que construimos. El desafío es seguir creciendo y mantenernos, buscando alternativas para nuestro juego. Hay que mejorar y aprender para que el equipo crezca".

¿El equipo de Gallardo necesita un milagro para ser campeón? "No sé si llamarlo un milagro, esa palabra la dejo para otras cosas. Sería la coronación de un semestre demasiado bueno. Sabemos que desde el juego lo venimos haciendo bien, conseguimos buenos resultados y muchos puntos en poco tiempo. Alcanzar el título sería la frutilla del postre", detalló Rojas, y luego se refirió al raid de nueve partidos en el mes de mayo que tuvo que enfrentar el equipo.

"Esta semana nos viene bien para recuperarnos. Lamentamos que no puedan hacerlo los compañeros de la Selección, pero es una gran oportunidad para ellos. El equipo venía aguantando bien la seguidilla de partidos, habíamos tenido la chance de rotar en la Copa y eso nos dio margen de descanso. Si vamos a los resultados, lo aguantamos bien. Solo empatamos con Central y perdimos con San Lorenzo, el balance es más que positivo por la cantidad de compromisos que tuvimos en tan poco tiempo", explicó el hombre nacido en Garín.

Divididos en grupos: ejercicios técnico-tácticos y trabajos físicos de resistencia intermitente #VamosRiverpic.twitter.com/fUI2KJlC8H&- River Plate (@CARPoficial) 8 de junio de 2017

La opinión por el pedido de la AFA para jugar el partido el sábado

En las últimas horas, la AFA analizó la posibilidad de adelantar el partido de River al sábado, ya que Boca pidió jugar ese día frente a Aldosivi en Mar del Plata, para tener un día más de descanso de cara al duelo de la fecha 29 del miércoles ante Olimpo. Instantáneamente, la reacción de la dirigencia millonaria fue una sola: rechazo, ya que Maidana, Fernández y Alario recién retornan el jueves de la gira por Australia y Singapur con la Selección. "Le escribí al presidente (de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia) que si es cierto que pasan el partido al sábado River jugará bajo protesta, porque es una vergüenza", disparó el presidente Rodolfo D'Onofrio en diálogo con Télam.

Dentro del plantel, la noticia se conoció pero los jugadores eligieron mantenerse al margen de la situación, tal como explicó Rojas: "Nosotros lo tomamos muy tranquilos. Hasta que no se definan los horarios y eso, nosotros nos dedicamos a entrenar. El club hace su trabajo y sus pedidos, pero yo no sigo las declaraciones, trato de estar al margen y dedicarme a trabajar con el grupo, que se concentra mucho en eso. Apuntamos solo a jugar". ¿La dirigencia de Boca quiso sacar ventaja de la situación? "No sé si han querido sacar ventaja o no, hoy por hoy solo pensamos en ganar el partido que nos toca. Es la única manera de mantener las chances hasta el final".

A su vez, Mayada opinó en la misma línea que su compañero: "Nosotros no hablamos demasiado de eso, tenemos a los dirigentes qeu nos respaldan y se encargan de resolver ese tipo de situaciones. Estaría bueno que sea prolijo la coordinación de las fechas hasta el final del torneo y no se hable tanto de eso. Creo que se resolvió la situación de la mejor manera. Para nosotros es muy importante tener a los jugadores que están en la Selección, por algo están ahí. Nos cambia un poco los planes no tenerlos de la mejor manera, por suerte se usó la razón y vamos a poder jugar con ellos en óptimas condiciones".

Se viene la Maratón River

El domingo 25 de junio se realizará la carrera de 10 kilómetros y 3 kilómetros, que finalizará con una vuelta en la pista de atletismo del Estadio Monumental.

El desafío tendrá lugar desde las 8.30 y los participantes se concentrarán en Avenida Figueroa Alcorta y Udaondo para la partida.

La convocatoria es para todos aquellos que estén dispuestos a participar en cualquiera de las dos instancias y el evento contará con los servicios de seguridad y médicos requeridos, brindando así la mayor tranquilidad para sus participantes, quienes correrán el último trayecto rodeando el campo de juego por la pista de atletismo. Para inscribirte, hacé click acá.

El 25 de junio corré la vuelta Más Grande de tu vida. ¡Anotate, 3K o 10K, y participá x 1 camiseta de #River! ?? https://t.co/JimG6I9y2Apic.twitter.com/N9J2NlutsS&- River Plate (@CARPoficial) 7 de junio de 2017