Jaguar F-Pace: el primer SUV en la historia de la marca llegó a la Argentina desde US$ 114.900

Un SUV con el sello de Jaguar.

Crossover con estilo británico. El segmento de los autos de lujo hace tiempo se sumó a la tendencia de los SUV. De hecho, la mayoría de los fabricantes (incluyendo los históricamente considerados como deportivos) ofrecen modelos en distintos tamaños y con variadas prestaciones. Uno de los que hace poco tiempo presentó su primer SUV fue la inglesa Jaguar. Y a través de Ditecar (importador en nuestro país de esa marca, Volvo y Land Rover), acaba de desembarcar aquí el F-Pace, que llega para competir en un segmento donde los rivales son todos de altísimo nivel: Porsche Macan, Mercedes-Benz GLC, BMW X3 y X4 y Audi Q5.

Basado en la silueta del deportivo F-Type, este crossover fabricado en Gran Bretaña tiene la sofisticación, el confort y las prestaciones que suele ofrecer la automotriz de lujo en todos sus modelos, pero aplicados ahora a un multipropósito. De ahí que desde la firma lo consideren como un "SUV deportivo".

Está disponible en dos motorizaciones: una con el nuevo impulsor Ingenium turbodiésel 2.0 de 180 CV y 44 kgm de torque, que le permite alcanzar los 100 km/h en 8,7 s y tiene un consumo mixto de 5,3 L/100 km.

La otra es con el naftero V6 de 3000 cc de 340 CV y un par de 46 kgm, que logra una velocidad máxima de 250 km/h y demora 5,8 s en alcanzar los 100 km/h, con un consumo mixto de 8,9 L/100 km. Ambos motores estarán anexados a caja automática de 8 marchas con convertidor de par.

Todas las versiones se ofrecen con tracción integral AWD con sistema de distribución inteligente dinámico (IDD), al que se suma el sistema All Surface Progress Control, una función completamente autonomizada que simula un control de crucero a baja velocidad para condiciones difíciles.

Se ofrece con tres niveles de equipamiento: Prestige (diésel y naftero), que incluye llantas de 19 pulgadas, seis airbags, anclajes Isofix, frenos ABS con EBD, control de estabilidad, control de tracción, asistencia al arranque en pendiente, tapizado en cuero, faros con bi Xenón, pantalla táctil de ocho pulgadas con tecnología Incontrol Touch Pro, la denominado Activity Key (pulsera a prueba de agua que permite abrir y cerrar el baúl al acercarla al logo de la parte trasera) y techo panorámico fijo.

En tanto, la versión R-Sport, que sólo se ofrece con motor V6, luce llantas de 20 pulgadas y agrega faros con LED, pantalla táctil de 10,3" pulgadas, apertura de portón automático moviendo el pie por debajo del paragolpes y techo panorámico corredizo.

Los precios de venta sugeridos son Prestige diésel, US$ 114.900; Prestige nafta, US$ 138.900 dólares, y R-Sport, US$ 157.900 dólares.