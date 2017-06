El cine y el teatro, sendas paralelas

La puerta de entrada a la obra de Josep María Miró fue la amistad que tejió con él Alejandro Paker, gracias a formar parte del elenco de la segunda temporada porteña de la exitosa El principio de Arquímedes. "Tengo una obra que es ideal para vos", le dijo el catalán a Paker hace unos meses. Y así nació esta versión de Umbrío que se estrena en el San Martín.

Licenciado en dirección y dramaturgia en el Institut del Teatre de Barcelona, doctorado en literatura catalana y licenciado en periodismo por la UAB, Miró es un autor muy valorado en su país y también se ha transformado en un preferido de los teatristas argentinos.

Luciano Suardi dice que él encuentra en Umbrío algunos vínculos ostensibles con Caché, la película con la que el polémico realizador austríaco Michael Haneke ganó el premio a la mejor dirección en la edición de 2005 del Festival de Cannes. Y esa relación con el cine no parece casual, dadas las preferencias de Miró: "Voy mucho al cine. Me gustan las películas que priorizan el relato y la interpretación por encima de la espectacularidad. Siento por algunos cineastas una admiración parecida a la que me despierta Harold Pinter -cuenta el director-. Michael Haneke, David Lynch ,Todd Solondz... Tengo varios favoritos. Y sigo a algunos actores que me fascinan: Isabelle Huppert, Kate Winslet y Joaquin Phoenix, por ejemplo. Párrafo aparte merece el inigualable Philip Seymour Hoffman. Su trabajo en The Master (2012, Paul Thomas Anderson) me pareció de las cosas más estremecedoras que he visto hacer a un actor".