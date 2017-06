Una reflexión sobre el difuso límite entre lo público y lo privado

Con la obra de Josep María Miró -el mismo de El principio de Arquímedes y Nerium Park-, dirección de Luciano Suardi y protagonizada por Eleonora Wexler y Alejadro Paker se reabre la sala Cunill Cabanellas

Wexler, Suardi y Paker, en un alto de los ensayos previos. Foto: LA NACION / Mauro Alfieri

Perturbadora. Ese calificativo es el que mejor define a Umbrío, coinciden el director de la obra, Luciano Suardi, y sus protagonistas, Eleonora Wexler y Alejandro Paker. Escrita por el catalán Josep Maria Miró, el mismo de El principio de Arquímedes y Nerium Park, tuvo su estreno mundial ayer, en la Sala Cunill Cabanellas del remozado Teatro San Martín. Completan el elenco Gaby Ferrero, William Prociuk y Pedro Merlo.

Wexler y Paker fueron los dos impulsores principales del proyecto, que tiene una historia particular: primero, cuando Alberto Ligaluppi todavía estaba a cargo del San Martín, previo a su cierre para la remodelación que aún se está llevando a cabo en algunos sectores del edificio, llevaron la idea de otra obra que finalmente debieron desechar por un problema con los derechos. Después, ya con Jorge Telerman en la dirección, probaron suerte con esta pieza que Miró escribió, pero nunca estrenó. "Entregó a su hijo para que lo críe otro", grafica Paker. "Es una oportunidad muy especial estrenar la primera obra que Miró escribió y no dirige", refuerza Wexler. Son ellos dos los que interpretan a un matrimonio de clase acomodada que de repente debe enfrentar un problema inesperado cuando descubre que alguien ha entrado en su departamento y, curiosamente, no para robar. Los intrusos se han acostado en su cama, han movido de lugar los juguetes de su hija de seis años y han dejado la televisión encendida con un DVD de una ecografía de la niña. El misterioso incidente hará temblar los cimientos de una relación en la que, claramente, las apariencias engañan.

"Una cosa es lo que se ve de afuera, lo que estos personajes intentan sostener como fachada -explica Wexler-. Y otra sus mundos internos, que son muy distintos. Lo que sufren es un gran vacío. Dolor y desesperación por todo lo que está oculto. La historia está llena de intrigas porque todo lo que parece ser de una forma, en realidad es de otra".

"Es probable que ellos estén sosteniendo algo en lo que de alguna manera creen -dice Paker-. Lo que rompe la monotonía y la estabilidad de esa relación viene del exterior y provoca que ese mundo tan armadito empiece a dejar de funcionar. Entonces sale a la luz lo oscuro, lo umbrío".

Una de las fortalezas de la obra, adelantan los protagonistas, es la cuidadosa dosificación de la información que circula: "Es parte del estilo de Miró -asegura Paker-. Es un autor que no subestima al espectador en absoluto durante toda la obra. Vos podés sacar tus propias conclusiones, pero para eso tenés que trabajar".

Para Wexler, "el trabajo con lo no dicho y la decidida intención de no caer en lugares comunes" son características centrales de los textos del catalán. "Sus obras están realmente muy bien escritas -agrega-. Nada está porque sí. En algún momento pensamos en cortarla un poco, pero no fue posible. Dura una hora y media, pero se sostiene porque la tensión no desaparece nunca. Miró pone en juego muchos recursos modernos, profundos y sutiles a la hora de contar. Es una obra áspera, un cachetazo al espectador, pero sin golpes bajos".

Actor y director de larga trayectoria en el off, Suardi ya había trabajado con Wexler en ¿Quién le teme a Virginia Woolf? y en la reposición de El gran deschave en el Cervantes. Fue ella quien sugirió su nombre para Umbrío. "Nos entendemos muy bien -remarca el director-. Es un placer dirigirla porque tiene muchos recursos, una gran paleta de colores y un tobogán hacia lo emocional realmente impresionante".

Uno de los desafíos para Suardi fue mantener el clima de suspenso durante toda la obra. "A lo largo de la historia van cambiando los puntos de vista -revela-. Entonces empezás a dudar sobre cuál es la verdad y quiénes están mintiendo. Hay algo que empieza a tornarse hasta un poco onírico, incluso. Hay motivos para pensar que cada uno de los tres personajes que rodean a este matrimonio son sospechosos de esa inquietante invasión a su privacidad. El trabajo que hicimos con el escenógrafo, Rodrigo Sánchez Garillo, apunta justamente a establecer el límite entre lo público y lo privado. Los personajes de la obra espían y de algún modo son espiados por el público. La idea es plantear si el problema o el peligro para estos personajes está afuera o adentro. Es una especie de thriller psicológico. Pero está claro que el thriller es un procedimiento para hablar de otra cosa. Lo que me interesaba era enfocarme en las miserias de la doble moral burguesa".

Umbrío

Funciones, de jueves a domingos a las 20 .

Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín, Corrientes 1530.

Entradas, $ 140 (jueves, $ 70).