Nuevos colores de un maestro de la armónica

El instrumentista lleva la música argentina a EE.UU. y Europa

Luciani: antes de la gira, en La Trastienda. Foto: Gentileza Victoria Ocampo

Franco Luciani es uno de los mejores armoniquistas de la actualidad, no sólo en el ámbito local. Es considerado "master of the harmonica" por Hohner, la empresa más importante del mundo que fabrica este instrumento, y suele viajar un par de meses al año para recorrer escenarios importantes de Europa y América del Norte. Su tour comienza a fines de este mes, en el Festival Internacional de Jazz de Montreal.

Pero antes tiene fechas en nuestro país, como esta noche, en La Trastienda, donde presentará su nuevo disco, un álbum que es, en parte, una síntesis de toda su carrera y, al mismo tiempo, el comienzo de una nueva etapa que incluye la composición, la manera de expresarse como cantante y la formación de un nuevo grupo.

Franco ahora está en Rosario. Fue convocado para participar en una fiesta de Rosario Central, el club de sus amores, y aprovechó para pasar al menos un día con su familia. Hace 13 años que se mudó a Buenos Aires para continuar una carrera que venía bien perfilada. Y aunque no tiene planes de volver a mudarse, sabe que lo que más le conviene es hacer "temporada" en Europa, por la cantidad de conciertos que le surgen en diferentes países.

Siempre tiene algo nuevo para mostrar Luciani. Este año lo nuevo se llama Anda en el aire. Es un disco que pasa por los lugares donde ha transitado a lo largo de su historia musical: el tango, el folklore y, eventualmente, la música académica. Por eso no es para nada forzada la inclusión del segundo movimiento del Invierno de Vivaldi. Y mucho menos obras exquisitas del litoral argentino, como "La plumita", de Arsenio Aguirre, o "Río de pájaros", de Aníbal Sampayo; una zamba de Raúl Carnota, "Como flor del campo", un bailecito de Eduado Falú y Jaime Dávalos, "Sirviñaco", o un tango de Pascual Contursi, "Bandoneón arrabalero". Y por si fuera poco, cierra el disco con "Tu cuerpo mediodía", de Luis Alberto Spinetta.

Lo diferente es la canción propia, que Franco crea haciendo binomio con dos de los más destacados letristas tangueros de este tiempo, Alejandro Szwarcman y Raimundo Rosales, y el hecho de que además de la armónica se toma muy en serio el rol de cantante.

"Fue por necesidad del espíritu. Artística y del alma -dice Franco, luego de una sobremesa rosarina en familia-. Obviamente hay que prepararse porque uno tiene que ser profesional. El canto fue surgiendo paso a paso. Comencé haciendo coros en el proyecto Sanluca, que compartí con mis admirados Raúl Carnota y Rodolfo Sánchez. Después me animé a cantar algunas cositas cuando tocábamos con [el bajista]Daniel Maza". De hecho, Franco incluyó en este disco un vals que compuso con Maza.

"Como instrumentista siempre me consideré un cantante. Muchas veces me daban ganas de cantar estribillos de algunos temas. Y, bueno, es lo que hago ahora. Me gusta que haya otro color. Lo hago con pasión y ganas. En general se ve como algo nuevo que enriquece. Pero obviamente que soy un instrumentista y tengo un camino hecho con eso. No pretendo hacer con la voz lo que hago con la armónica. Insisto: es un mundo nuevo, se necesita trabajo y preparación". Otra de las novedades de este disco y de esta etapa en el camino de Luciani es la banda. Siempre ha alternado su trabajo entre dúos creados especialmente para algunos espectáculos o discos, como los que hizo con Federico Lechner y Daniel Maza, y los grupos de tango y de folklore con los que grabó varios álbumes.

Para este disco, Luciani armó un trío con Leonardo Andersen (guitarra) y Pablo Motta (contrabajo), y sumó invitados en algunos temas. "Con los músicos anteriores trabajé doce años. Ahora quería un proyecto diferente. Con Leonardo y Pablo veníamos haciendo cosas por separado, pero no trabajamos los tres juntos hasta ahora. Este trío es un grupo con el que me sentí cómodo de entrada."

Franco Luciani

Presenta Anda en el aire

Hoy, a las 21

La Trastienda, Balcarce 460