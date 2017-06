Un actor que trepa a la cumbre de la canción francesa

De Montand a Gainsbourg y de Brel a Becaud, un repertorio extraordinario

En mayo del año pasado, Jean Pierre Noher cumplió 60 años y lo celebró de una manera especial: cada invitado que se acercó a su casa se llevó un ejemplar de Her o Noher, un disco con un muy buen repertorio de chanson française que recién había grabado. Quedó claro entonces que para él esas canciones de Serge Gainsbourg, Yves Montand, Gilbert Becaud y Jacques Brel que escuchaba en su adolescencia lo seguían apasionando. Esta noche las interpretará en Boris Club con Silvio Marzolini (el hijo del famoso futbolista, en piano), Broder Bastos (guitarra), Mariano Sanci (percusión), Pablo Álvarez Villariño (contrabajo), Andrés Robles (saxo) y Daniela Horovitz (voz). Otra celebración, pero de corte menos íntimo.

Noher, 60 abriles y una vida intensa. Foto: LA NACION / Fernando Massobrio

El romance con la música de este experimentado actor que es nieto del genial cineasta francés Max Ophuls no es nuevo. "Cada tanto hago espectáculos musicales. Hace años estuve en el Café Mozart y en Clásica y Moderna -recuerda-. Mi relación con estas canciones se empezó forjar durante la adolescencia, gracias a mi viejo. Pero soy, más que un cantante, un actor que canta. Por eso el show tiene otros condimentos. Hago una especie de mini stand up sobre las redes sociales y lo uno con un texto que hacia Yves Montand con Simone Signoret que se llamaba El telegrama. También tengo un texto de Sam Shepard que introduce a otra canción. Y cuento historias particulares de Montand y de Gilbert Becaud, a quien tuve la suerte de conocer. Es más que un recital tradicional".

Al margen de la profesión de actor que lo hizo más conocido, Noher también ha trabajado como musicalizador de unos cuantos programas de televisión. Allá por 2000 tuvo que engodar unos cuantos kilos para su papel en la película Un amor de Borges, de Javier Torre, y le daba un poco de vergüenza aparecer así en público. Entonces se dedicó a seleccionar la música de Señoras y señores, Okupas, Los Roldán y Buenos vecinos. "El vínculo estuvo siempre. Incluso coqueteé con el rock -asegura-. Fui cantante de un par de bandas y llegué a presentarme en Prix D'Ami y en el Roxy. Después fui parte del elenco del musical The Rocky Horror Show, una experiencia que me marcó mucho."

En Her o Noher no sólo hay temas franceses de los 60 y los 70. También hay algunos autores contemporáneos como Benjamin Biolay o el veterano Henri Salvador, una versión del tango "Los Mareados", con Adriana Varela, y una versión de "Sampa", de Caetano Veloso, con Guillermo Fernández y "unas guitarras bien gardeleanas", como señala Noher.

"Los músicos que me acompañan en vivo son los mismos que grabaron en el disco, así que suena todo muy ajustado -asegura Noher-. La verdad es que extrañaba mucho estar arriba de un escenario y no pude evitar hilvanar estas canciones con historias personales. Cuento un poco la historia de mi familia, sobre todo la de mi viejo, que en Francia tuvo que escaparse vestido de monaguillo de un campo de concentración nazi. Hay cierto aire nostálgico que recorre el espectáculo porque las del 60 y el 70 fueron décadas muy importantes para mí. Me acuerdo de que cuando a todos les gustaba Truffaut, a mí me gustaba Lelouch, que era un cineasta menos prestigioso. Quedé marcado por la primera película que vi de él, Un hombre y una mujer. Me enamoré de Anouk Aimée, la protagonista, y de esa historia. Ese cine y la música de esa época fueron construyendo un perfil romántico que saco a relucir en este show ahora, cuando el romanticismo está tan bastardeado, tildado de cursi".

Al margen de este presente relacionado con la música, Noher mantiene su actividad de siempre. Pronto filmará Vidas privadas, una película de Gustavo Postiglione en la que compartirá elenco con Gastón Pauls y Julieta Cardinali. "Son seis cuentos de Fontanarrosa adaptados por seis directores rosarinos", revela. También participará en el documental Sueño en París, de Cucho Constantino, que contará la historia de Las veredas de Buenos Aires, un café-restaurante que funcionó en París en la década del 80 y era frecuentado por Ástor Piazzola y Julio Cortázar. Y planea producir con su hijo Michel, también actor, una obra teatral brasileña titulada El hijo eterno.

Brasil es un lugar importante para él. Allí conduce hoy Cone Sul, un programa de TV en el que presenta cine latinoamericano. Y su carrera como actor en el país vecino es realmente notable. La veterana actriz Fernanda Montenegro, famosa internacionalmente por su papel en el exitoso film Estación Central, lo ha elogiado en más de una ocasión. "Se lo debo al cine argentino -sostiene Noher-. Porque Un amor de Borges tuvo un recorrido internacional muy interesante: ganó premios en Biarritz, Santo Domingo, Miami y en Gramado, el festival que me abrió las puertas al cine brasileño. Hice unas ocho películas hasta que, en 2008, me llamó la cadena Globo para la telenovela La favorita, escrita por el gran João Emanuel Carneiro. Ahora ya llevo hechas catorce películas, ocho telenovelas, algunas completas y otras con participaciones de tres meses. Siempre hago de extranjero: argentino, francés, norteamericano, boliviano... Pero me han tocado personajes muy carismáticos. Avenida Brasil fue una especie de hito. Y la última que hice fue Sol nascente. Ya me siento parte del medio artístico brasileño. La gran diferencia con Argentina son las dimensiones. Es un país con 200 milones de habitantes, cinco veces más que nosotros. Entonces los niveles de producción también son cinco veces mejores. Yo trabajé en una producción en la que para hacer tres capítulos estuvimos un mes en Guatemala, por ejemplo. Igual, Argentina tiene otro problema crucial: falta gente que apueste a los contenidos. Se hace una televisión que resuelve muy fácil, con panelistas, imposible de exportar. Me acuerdo de que en su momento Los Roldán se vendió a decenas de países. Eso se acabó. Deberíamos retomar la enseñanza de Alejandro Romay".

Jean Pierre Noher

Presenta Her o Noher

Hoy, las 21.30

Boris Club,Gorriti 5568