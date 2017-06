Cómo serán las conexiones a internet en la Argentina en 2021

En 2021 habrá 34 millones de argentinos conectados a Internet

En cuatro años estiman que el 73 por ciento de la población argentina estará conectada a Internet.

En cuatro años, la Argentina sumará 7 millones de nuevos usuarios de internet, logrando alcanzar así un total de 34 millones, equivalentes al 73% de la población. El 57% del tráfico de internet provendrá de redes Wi-Fi fijas, mientras que un 20% lo hará desde redes celulares, que para 2021 deberían ver el triunfo final del 4G: el 60% de las conexiones pasarán por esa red, que aportará el 90,3% del tráfico móvil total.

¿Qué contenidos se consumirán? El 83% del tráfico será de video, por encima del 61% observado en 2016. En celulares, ese porcentaje será de 80%, por lo que el crecimiento del tráfico de datos móviles será de 8 veces desde 2016 hasta 2021.

Los datos se desprenden del estudio Cisco Visual Networking Index (VNI), donde también hacen referencia a la velocidades de conexión a la red.

En 2021, la velocidad media de conexión de banda ancha en el país crecerá 3 veces, de 5,7 Mbps a 16,9 Mbps, mientras que la velocidad promedio de conexión móvil se incrementará 4 veces, alcanzando 14 Mbps en 2021 (3,328 kbps en 2016). En 4G, velocidad promedio alcanzará los 20 Mbps dentro de cuatro años.

Cisco calcula que en 2021 habrá 3,5 dispositivos / conexiones per cápita, frente a los 2,6 por habitante en 2016. En ese momento, la Argentina tendrá 34,8 millones de usuarios móviles (76% de la población), 2,6 millones más que los medidos hasta el año pasado.

Reino móvil

En la Argentina, el 4G representará el 60,7% del total de conexiones móviles para 2021, muy por encima del 16,7% obtenido en 2016.Ese crecimiento hará que el 4G represente el 90,3% del total del tráfico de datos móviles en 2021, comparado con el 51,5% al cierre de 2016. En cuatro años, la navegación LTE habrá crecido 10 veces.

Video

En el mundo, el consumo de video seguirá al mando del tráfico y del crecimiento global del tráfico de internet, representando el 80% en 2021, en comparación al 67% acumulado en 2016.

A escala mundial existirán alrededor de 1900 millones de usuarios de video en internet (excluyendo lo que es solo móvil) en 2021, frente a los 1400 millones de 2016.

Globalmente, se acumularán tres millones de millones de minutos de video mensuales en 2021, lo que representa el consumo de cinco millones de años de video cada mes, o cerca de un millón de minutos de video por segundo.

En 2021 el consumo de video se llevará el 80 por ciento del tráfico de datos en Internet.

Los medios emergentes, como el video en vivo en internet, se multiplicarán por 15 hasta llegar a ser el 13% del tráfico de video por internet en 2021, lo que significa una mayor transmisión de aplicaciones de TV y transmisiones personales en vivo a través de las redes sociales.

Mientras que la transmisión en vivo de video está cambiando los patrones de entretenimiento en línea en la actualidad, la realidad virtual (VR) y la realidad aumentada (AR) también están ganando terreno. Para 2021, el tráfico VR/AR aumentará 20 veces y representará el 1% del tráfico global de entretenimiento.

Qué pasa en el mundo

A nivel global, las predicciones de Cisco indican que la cantidad de usuarios conectados a internet pasará de los 3300 millones de 2016 a unos 4.600 millones en 2021, cerca del 58% de la población mundial.

En el mismo lapso, de 2016 a 2021, el avance en la velocidad media de banda ancha pasará de 27,5 Mbps a 53 Mbps, con una fuerte adopción de dispositivos personales y conexiones máquina a máquina (M2M): de 17.100 millones a 27.100 millones. Ese último grupo representará el 5% del tráfico mundial de Internet.

Eso hará que el tráfico mundial se triplique durante el período, alcanzando una tasa de ejecución anual de 3,3 zettabytes (cada zettabyte equivale a un billón de gigabytes) para 2021, muy por encima de los 1,2 zettabytes de 2016.

"Las innovaciones del IoT en los hogares conectados, los servicios de salud, los automóviles y el transporte inteligentes y una serie de otros servicios M2M de próxima generación impulsan el crecimiento: de 5.800 millones en 2016 a 13.700 millones en 2021", remarcó Cisco.

El sector de la salud será el que experimente el mayor crecimiento, seguido muy de cerca por el de las aplicaciones de autos conectados y ciudades conectadas.

Cambios en la TV

En 2021, el 53% del porcentaje de acceso a la red será mediante Wi-Fi, 20% a través de celulares y 27% mediante redes fijas, con algunos cambios con respecto a lo observado en 2016, con un 52%, 10% y 38%, respectivamente.

Para 2021, más de la mitad (56%) de los televisores conectados serán 4K, 15% arriba comparado con 2016. Pasarán de las 85 millones de unidades a 663 millones en cuatro años.

De allí que no sorprenda que crezca la tendencia a suplantar la TV por cable y de aire por servicios como Netflix y YouTube. Si bien Cisco no da cifras sobre ese segmento en particular, determinó que un hogar con servicios de streaming genera al mes 117 GB a nivel global en 2017, en comparación con 63 GB al mes para un hogar promedio.