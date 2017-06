Una misión del FMI analiza la situación de la economía argentina

Se reunieron con funcionarios de las carteras que conducen Rogelio Frigerio y Francisco Cabrera y la semana próxima se encontrarán con los ministros Dujovne y Caputo

Roberto Cardarelli, encabezará la misión del FMI. Foto: Archivo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó una misión preliminar para evaluar la situación de la economía argentina después de octubre, con reuniones que culminarán la semana próxima.

Los técnicos, liderados por el jefe del caso argentino, Roberto Cardarelli, se reunieron con funcionarios de los ministerios del Interior y de Producción y la semana próxima se reunirán con los ministros de Hacienda y de Finanzas, Nicolás Dujovne y Luis Caputo .

Fuentes del FMI indicaron a LA NACION que es una "staff mission", previa a la consulta anual del Artículo IV, que el país retomó en 2016 después de una interrupción de 10 años por la manipulación de las estadísticas públicas.

"Es una visita de rutina, muy común que una gran mayoría de las misiones del Fondo hacen al visitar a los países con este tipos de misiones una o más veces previamente a la misión del artículo IV para tener un conocimiento más detallado sobre la coyuntura económica y el marco de política económica", indicó la fuente desde Washington.

Las reuniones comenzaron el miércoles con el secretario de Provincias del ministerio del Interior, Alejandro Caldarelli, y el subsecretario de Relaciones con las Provincias, Paulino Caballero.

Allí se discutieron tres ejes: la negociación para contar con una nueva ley de responsabilidad fiscal entre la Nación y las provincias -que se enviaría al Congreso luego de las elecciones de octubre-; la discusión de la nueva ley de coparticipación -que se debatiría en 2018-, y la evolución del déficit de las provincias, con particular acento en la situación del empleo público. También se habló del acuerdo con las provincias para devolverles el 15% por coparticipación que la Nación les retenía a las provincias para uso de la Anses y el compromiso para que no aumenten el gasto primario aunque sí de capital. El seguimiento de este sensible tema lo seguirán por correo electrónico, según fuentes oficiales.

Además, los técnicos del organismo multilateral conversaron con el secretario de transformación productiva del Ministerio de Producción, Lucio Castro, y su par de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Comercio, Pablo Lavigne.

Allí se discutieron las "principales medidas adoptadas en infraestructura, normativas, cuestión fiscal, mercado de trabajo y políticas comerciales" en pos de una mayor competitividad.

También se revisaron los detalles de los acuerdos sectoriales y los ejes del Plan Productivo Nacional.

Los funcionarios internacionales, que tienen previsto viajar a Mendoza, revisarán los números macroeconómicos con el ministro Dujovne el martes próximo y el programa financiero con el ministro Caputo.

Como informó LA NACION, la revisión del artículo IV de este año se realizará después de los comicios de octubre y, antes de fin de año, estará en el país la directora gerente del organismo, Christine Lagarde, para una reunión del G20.