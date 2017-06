Motos de todos los tiempos en la Patagonia

Los caminos del Sur fueron el marco de los tradicionales 800KM; en noviembre, la cita será en Río Hondo

Los 800KM, la competencia de regularidad en moto más importante de América revivirá su versión Termas Classic GP, entre el 8 y el 12 de noviembre próximos en el Autódromo de Termas de Río Hondo, que estará ahora dividida en cuatro categorías: Classic, para motocicletas hasta 1965; Contemporáneas, hasta 1982 ; Contemporáneas Especiales (a criterio de la organización), y Pista, sólo permitidas en esta edición.

Será la segunda competencia del año en el marco de los 800KM, luego octava edición de los 800KM Global Classic Moto Race, que en su versión Classic se desarrolló en la Patagonia Argentina.

En esa ocasión, más de 40 motos recorrieron durante tres días 875 kilómetros pasando por Siete Lagos, San Martín de los Andes, Chapelco Golf, Confluencia, La Maroma, Represa Alicurá, Bariloche, Circuito Chico, Llao Llao y la Base del Cerro Catedral.

En cuanto a las motos participantes, se destacaron una Harley Davidson Flathead y una HRD Rapide, ambas de 1947, que junto con la BMW R602 de 1965 integraron la categoría Post Guerra.

RAM, Triumph y LS2 Argentina participaron como patrocinantes de esta edición. Así, los organizadores y la prensa invitada escoltaron al pelotón en tres RAM 2500 5.7 HEMI. Triumph recorrió el suelo patagónico con dos motos oficiales, una Trophy SE con el número 0 que condujo Mariano Reyes (organizador) y una Triumph Thruxton R que fue llevada de a tramos por el legendario Chiche Caldarella. Además, se exhibieron una Boneville T120 y una Street Twin.

Por su parte, LS2 Argentina obsequió a todos los participantes cascos Tattoo y Kurt de su línea Abiertos y entregó al ganador de la general el nuevo FF324 Metro Firefly modular que cuenta con una pintura especial que se carga con la luz solar durante el día y por la noche funciona como reflectivo. Servicom Global Argentina, representante de LS2 en el país, realizó la presentación oficial de su nueva marca Nine To One de indumentaria para motociclistas.

Los resultados generales y por categoría quedaron definidos de la siguiente manera:

Categoría Pre Guerra, Aníbal Arcioni (Bobber 1940); Post Guerra, Ernesto Laborde (BMW R602 - 1965); Contemporáneas, Eduardo Rodríguez (Kawasaki 750 1981); Contemporáneas Especiales, Martín Huergo (Honda Goldwing Aspenca 1990), y premio al Espíritu 800KM a la camaradería, Boris Welyczko