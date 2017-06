La única vez que Tosca se congració con Scarpia

Pocos personajes hay en la historia de la ópera tan siniestros, lascivos, infames y crueles como el Barón Scarpia. En Tosca, la celebrada ópera de Puccini, el jefe de la policía romana, como es sabido, tiene como objetivo esencial poseer a Tosca y para lograr su cometido apela a los peores y más violentos recursos que puedan verse en una ópera. En el segundo acto, Cavaradossi, el amante de Tosca, es torturado por los esbirros de Scarpia y sus alaridos atraviesan los aires mientras el desalmado observa y goza del sufrimiento de Tosca sabiendo que ella, doblegada por la situación, habrá de ceder. Sin embargo, en una ocasión, Floria Tosca se congració con su atormentador. Tito Gobbi, el recordadísimo barítono italiano que ha quedado en los anales como uno de los que mejor interpretaba al deplorable, narró en sus memorias lo que pasó en una representación que estaba llevando adelante con Maria Callas en el Metropolitan, en 1964. En su libro Tito Gobbi: My Life, cuenta que la soprano se acercó demasiado a una de las velas que ardían sobre el escritorio en el cual estaba por ser firmado el salvoconducto que llevaría a Tosca y Cavaradossi hacia la libertad y desde su peluca comenzó a emerger una humareda tan mínima como peligrosa. Un artista y no un condenado torturador, Scarpia/Gobbi se acercó rápidamente hasta Tosca/Callas que, sorprendida, vio una veloz aproximación no ensayada por parte de su odiado enemigo. Rápidamente se dio cuenta de lo que acontecía y lo dejó hacer. Scarpia la abrazó y, discretamente, apagó esas chispas. Por una única vez, Tosca se contentó de las caricias de Scarpia, pero no se equivocó en el momento de corresponder. Con un susurro sólo audible para ellos dos, supo quién de los dos la había salvado y le dijo: "Grazie, Tito".