The Who y U2: más vivos que nunca

Daltrey y Townshend, siempre encendidos en escena. Foto: AFP

Con nueve días de diferencia, en el mismo estadio, el Único de La Plata, The Who y U2 se presentarán en el país. Los primeros debutarán ante el público argentino el 1° de octubre (en show compartido con Guns'n'Roses), mientras que los irlandeses llegarán por cuarta vez el 10 de octubre, para celebrar el trigésimo aniversario del álbum que los consagró mundialmente allá por 1987, The Joshua Tree.

Pero la coincidencia tiene también su capítulo discográfico, con las recientes ediciones de dos registros que muestran en acción a estas dos leyendas del rock: The Who Live At The Isle Of Wight Festival 2004 y The Joshua Tree Live at Madison Square Garden 1987 (el disco que acompaña la reedición de lujo del álbum original).

Trece años atrás, Pete Townshend y Roger Daltrey volvieron por primera vez a actuar en el legendario festival que los consagró en 1970 como uno de los números en vivo más potentes del rock. Además, fue el primer concierto en su país desde la muerte de su cmpañero de banda, el bajista John Entwistle, y contó con el hijo de Ringo Starr, Zak Starkey, en batería.

El álbum que llegó esta semana al país incluye dos CD y un DVD con aquel concierto que mostraba que a pesar de las bajas The Who seguía más vivo que nunca, con la energía y vitalidad que siempre los caracterizó más allá del paso de los años y con canciones para armar una lista de temas infalible. Para muestra, apenas los cuatro primeros tracks: "I Can't Explain", "Substitute", "Anyway, Anyhow, Anywhere" y "Who Are You", en versiones extendidas y afiladas. "¿Suena lo suficientemente fuerte?", se lo escucha a Daltrey preguntarle orgulloso a la audiencia. El show completo incluye 23 canciones, todas ellas registradas también en el DVD.

En su punto justo

Por su parte, U2 acompaña su The Joshua Tree Tour con esta reedición que suma un segundo CD con el concierto que la banda ofreció en el Madison Square Garden neoyorquino, en 1987, como punto alto de la gira que, en los Estados Unidos, los llevó a la mismísima portada de la revista Time con el título: "Los tickets más calientes del rock".

Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen en su momento de consagración, convirtiéndose efectivamente en "la banda más grande del mundo", el sueño que habían soñado no muchos años atrás.

El álbum que arranca con la épíca de "Where The Streets Have No Name" y se centra en el repertorio de The Joshua Tree, cuenta también con temas que ya eran clásicos por esos días: "I Will Follow", "Sunday Bloody Sunday", "New Year's Day", "Pride (In The Name Of Love)" y "40". Además, con Bono y compañía en plan seducción total, el show incluye varios medley que funcionaban por entonces como una suerte de "troyanos" dentro de sus canciones, como "Exodus", de Bob Marley o "Gloria" de Van Morrison.

The Who y U2, dos potencias del rock en vivo mundial, consiguen aquí el material perfecto para calmar la ansiedad de sus fans, a la espera del Día D platense.