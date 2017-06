La playlist

"Say Something Loving" - The XX

El trío inglés fue una de las bandas principales de la decimo séptima edición del Primavera Sound, un emblema de los festivales en Barcelona que se llevó a cabo el fin de semana pasado, siempre con un cartel de artistas envidiable para cualquier amante de la música, con bandas en ascenso, experimentales, consagrados y alguna que otra leyenda del rock y el pop, mezcladas con escenarios dedicados a la música electrónica. Buena excusa entonces para descubrir o redescubrir algunos de los músicos que pasaron por allí con este listado.

"Youth" - Glass Animals

Con su segundo álbum, How to Be a Human Being, esta banda salida de Oxford (como Radiohead, Supergrass y Foals, entre otros) se volvió "la nueva gran cosa" del indie rock británico.

"Legend Has It" Run - The Jewels

El tercer disco de este dúo rapero golpea donde tiene que hacerlo con rimas veloces y feroces. El-P y Killer Mike desataron su fiesta en Barcelona y volvieron a conquistar a propios y extraños, manteniéndose en la cima de la escena del hip hop mundial.

"Near To The Wild Heart Of Life" - Japandroids

Otro gran dúo para ver y escuchar por estos días, pero a puro rock y actitud punk. Este año la banda editó su tercer álbum, Near To The Wild Heart Of Life, que arranca con este shock de electricidad.

"I'm in Love" - Teenage Fanclub

Los escoceses fueron unos de los que le pusieron al festival cierta dosis de clasicismo. Este tema es de su último álbum, Here, editado en 2016 y el primero en siete años de silencio discográfico.

"A Lost Machine" - Grandaddy

A once años de su última producción, Grandaddy volvió este año con un gran disco, Last Place. Luego de dedicarse a su carrera solista y a la producción de otros artistas, Jason Lytle rearmó la banda hace ya unos años y finalmente grabaron una obra a la altura de su leyenda indie.

"CIRKLON3" - Aphex Twin

Richard D. James sigue siendo una de las rarezas más creativas de la música electrónica y tras casi una década fuera de los escenarios, en esta temporada alta para los festivales europeos dijo presente. El año pasado editó un EP de siete canciones bautizado Cheetah, que incluye este tema con un video editado por un niño de 12 años.

"No Security" - Skepta

Detrás de este nombre está el rapero inglés Joseph Junior Adenuga que, a puro grime, se codea por estos días con las mayores estrellas del hip hop.

"Easy Easy" - King Krule

Este tema incluido en su álbum debut puede ser un gran ingreso a la obra de este colorado y pecoso guitarrista, compositor y productor talentoso.

"Rebel Rebel" - Seu Jorge

El cantautor brasilero salió de gira con su tributo a David Bowie, The Life Aquatic, un espectáculo en el que repasa las canciones del Duque Blanco que grabó para la película de Wes Anderson.

Bonus track:

"Emoción y velocidad"- Las Diferencias

Entre tanta banda nueva de afuera, aquí celebramos el premio Gardel a "Mejor álbum nuevo artista de rock" para la segunda produccion de este trío de espíritu setentista, Al borde del filo. Rock valvular desde el oeste bonaerense. Mañana, Las Diferencias tendrá su festejo arriba del escenario, en una fecha compartida con Acorazado Potemkin, en Detroit Club de Morón.