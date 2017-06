Una pintura de nuestra sociedad

Disfruté Vacas sagradas por varias razones. Por un lado, me encontré con un texto con mucho humor que revela a una sociedad llena de prejuicios y actitudes discriminatorias en relación con temas como la condición sexual, la ideología, los orígenes, es decir, una especie de espejo de lo que somos. No bien me senté en la butaca, me sentí tocado, expectante sobre lo que estaba por acontecer. La escenografía de Sebastián Sabas nos remite a un plano arquitectónico en el que se dibujan los ambientes, y algunos artefactos domésticos. Esto es interesante no sólo por el diseño en sí mismo sino por el tratamiento, el uso que el director, Hugo Urquijo, le imprime. Y así los actores deambulan entre los límites espaciales dibujados en el piso con mucha habilidad, en desplazamientos rigurosos, casi coreográficos, lo que le da al espectáculo un gran vuelo y logran que las acciones cotidianas se dimensionen con gran fluidez. Cabe destacar que las actuaciones son excelentes, todos en su justa medida. El director le imprimió un ritmo adecuado que nunca decae y logra que cada escena sea una sorpresa.

Producción Julia Montesoro

Vacas sagradas

Teatro El Tinglado, Mario Bravo 948, sábados, a las 22.15.