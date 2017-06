Una pequeña joya del cine japonés de animación

La película de Naoko Yamada se puede ver sólo en horarios especiales en los complejos Cinemark y Hoyts

Nishimisha, la alumna nueva y discriminada.

En una modalidad de estreno no tradicional -cada vez más películas valiosas usan estos métodos-, se presenta en decenas de salas de las cadenas de cines Cinemark y Hoyts de buena parte del país, en diferentes días y horarios de esta semana (no todos los días en todas estas salas), Una voz silenciosa. En japonés: Koe no Katachi, que en su versión original fue un manga (historieta, pero fuera de Japón el uso y la costumbre han hecho que se utilice para designar la historieta japonesa) de Yoshitoki Oima. Esta película anime (animación, pero fuera de Japón el uso y la costumbre han hecho que se utilice para designar a la animación japonesa) fue una de las producciones animadas niponas estrellas de 2016, junto con Your Name, de Makoto Shinkai, que también promete estrenarse en la Argentina.

El anime tiene, en el mundo y también en la Argentina, importantes grupos de seguidores especializados, lo que se suele denominar, a veces con cierta levedad en el uso del término, fanáticos. Los seguidores del anime tienen diversas redes y puntos de encuentro para informarse sobre estos lanzamientos, y hasta los piden con fervor: saben que, más allá de que muchos títulos se consigan tarde o temprano, es importante tener la oportunidad de ver en cine estas películas (y esta animación, hecha con tradición y dedicación, impacta mucho en la pantalla grande). Pero Una voz silenciosa no es solamente una película "de nicho", para grupos de enterados. O no debería serlo: es cine para público adolescente y adulto mucho más general, no exclusivamente para los "iniciados" en anime.

Una voz silenciosa es una gran historia adolescente y sobre la primera juventud, de esas que se meten con las turbulentas pasiones en las que están -porque en esa edad todo se hace más extremo, hiperbólico, agonístico, en perpetuo combate emocional- los protagonistas. Nishimiya es la alumna nueva en la escuela y es sorda. Y el "chico popular", Ishida, se encarga de hacerle la vida imposible con agresiones y molestias diversas (bullying). Puede verse, y la película lo pone en escena con sutileza, que Ishida hace daño casi automáticamente, por algo así como desidia, por cumplir con creces con su rol de idiota agresivo. Pero hay, a pesar de la maldad extemporánea de Ishida, una conexión entre este chico y esta chica, y hay indicios de ese contacto en mínimas pausas en las miradas, en los gestos de estos personajes bien construidos y bien mostrados. La película explorará esa relación complicada y conflictiva. Y abrirá un panorama familiar, escolar y sobre la amistad más amplio. Con inventiva visual y sensibilidad, y con temas que también pueden encontrarse en la literatura de Murakami, como por ejemplo el fantasma del suicidio y la obsesión con una chica del pasado, la directora Naoko Yamada se planta como uno de los grandes nombres actuales -y de gran futuro- del amplio mundo de la animación japonesa.